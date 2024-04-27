Общество 27.04.2024 в 17:50

В новом объекте УФСИН будут только осужденные из Бурятии

В управлении федеральной службы исполнения наказаний рассказали о будущем объекте
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Текст: Иван Иванов
В новом объекте УФСИН будут только осужденные из Бурятии
Заместитель начальника УФСИН России по Республике Бурятия. Полковник внутренней службы Евгений Слабухин в частности заявил:

- На сегодняшний день у нас в республике Бурятии две колонии строгого режима, две колонии общего режима, колония-поселение и лечебно-исправительное учреждение. Этот комплекс будет объединять все эти учреждения под единым периметром. Он будет включать в себя центральное здание для оптимизации, в котором будет размещаться объекты жизнедеятельности, такие как столовые, банно-прачечный комплекс, помещения медицинских частей, школ и так далее. И вокруг вот этого единого помещения будут размещаться участки, изолированные строгого режима, общего режима, лечебно-исправительные, ПФРСИ - это помещения функционирующие в режиме следственных изоляторов. А также смежные с ними объекты. Это склады, административные здания и так далее, - сказал представитель ведомства. - Те учреждения, которые будут переведены в единый комплекс, они будут ликвидированы. Соответственно, на территории вот этого учреждения, которое называем учреждением объединенного типа, будут отбывать наказание только жители республики Бурятия.

Не грозит Улан-Удэ и потеря лесного массива в ходе строительства учреждения. Об этом рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев:

- Городские леса не пострадают в связи со строительством объекта федеральной службы исполнения наказаний. После публичных слушаний и проведения соответствующих процедур по данному объекту, из состава лесов будут выведены 162 гектара. Но при этом, в состав городских лесов будут включены 163 гектара дополнительных площадей в границах Улан-Удэ. Таким образом, площадь этих городских лесов будет увеличена. Кроме этого, будут проведены компенсационные высадки зеленых насаждений. И эти мероприятия, безусловно, коснутся микрорайона «Энергетик».

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