Общество 27.04.2024 в 18:30

Власти Улан-Удэ планируют дорогу к новому объекту УФСИН в объезд Энергетика

В комитете по архитектуре и градостроительству мэрии рассказали о будущем строительстве
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Текст: Иван Иванов
Власти Улан-Удэ планируют дорогу к новому объекту УФСИН в объезд Энергетика
В столице Бурятии продолжают обсуждать новое учреждение объединенного типа, которое планируют построить в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года.

При этом, городские власти рассматривают возможности, как вывести автомобильный трафик на будущий объект, минуя жителей города.

- Мы сейчас рассматриваем новый вариант автомобильной дороги, по которому транспорт будет проходить до объекта федеральной службы исполнения наказаний. Эта дорога пойдет в обход жилых массивов, в обход микрорайона «Энергетик». Данная местность позволяет нам провести дорогу таким образом, чтобы она не мешала жителям города Улан-Удэ, - рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев.

Напомним, будущий объект УФСИН будет включать в себя комплекс различных сооружений, предназначенных под разные цели: здания для судей, прокуроров, адвокатов и иных институтов гражданского общества. Кроме того, предполагается развитие инфраструктуры, что повлечет за собой создание новых рабочих мест.

- Развитие энергетики, в виде подачи тепла, электричества, водоснабжения, водоотведения. Строительство дорог. Развитая сеть логистики планируется. Более того, вокруг этого комплекса зданий и сооружений, будут построены магазины, гостиницы. Будут построены иные объекты социального назначения, на которых граждане нашего города, наше горожане могут также получить рабочие места, - сообщил заместитель начальника УФСИН России по Республике Бурятия. Полковник внутренней службы Евгений Слабухин.
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