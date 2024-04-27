Общество 27.04.2024 в 17:18

В Улан-Удэ «Водоканал» стал лучшей организацией по охране труда

Предприятие заняло первое место на конкурсе среди организаций республики
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ «Водоканал» стал лучшей организацией по охране труда

Сегодня в преддверии Всемирного дня охраны труда министерство экономики Бурятии подвело итоги ежегодного республиканского конкурса на лучшую организацию работ по охране труда по итогам 2023 года. По результатам конкурса первое место в номинации среди организаций производственной сферы занял МУП «Водоканал». Награждение прошло в торжественной обстановке в Республиканском бизнес-инкубаторе, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

В коллективе предприятия трудятся работники более 50 специальностей. Многие виды работ относятся к категории опасных. Помимо основных подразделений, связанных с подготовкой питьевой воды и очисткой сточных вод, предприятие имеет ряд крупных вспомогательных цехов, таких как автотранспортный, ремонтно-строительный и другие.

Как отметили на предприятии, охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных обязанностей. Например, сюда относятся - профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой, гигиеническими средствами и даже выполнение социальных льгот и гарантий.

Напомним, что на базе предприятия начал работу новый учебный центр по обучению охране труда не только для сотрудников «Водоканала», но и других трудовых коллективов.

Фото: пресс-служба "Водоканала" Улан-Удэ

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