В Улан-Удэ увековечили память погибшего на спецоперации Дмитрия Даданова

- Для нас, в первую очередь, Дмитрий Булатович — наш соратник. ТОСы — это наши ближайшие друзья, помощники. Для нас велика горечь потери, что мы провожаем наших друзей, - сказал руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев.





В 2008 году Дмитрий начал работать на Улан-Удэнском ЛВРЗ, потом в МБУ «Горсвет» и в Улан-Удэнском домостроительном комбинате.





- Эти ребята — настоящие герои, которые в сложный период для страны, не раздумывая, пошли защищать Родину и героически ушли в вечность. Вечная память, вечная слава нашим Героям, — сказал Николай Намсараев на открытии мемориальной доски.







Сегодня в 126-м микрорайоне Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти Дмитрия Даданова — первого председателя ТОС «126», погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции.Дмитрий Даданов родился 27 ноября 1984 года в Слюдянке Иркутской области. В 2002 году окончил школу в селе Жемчуг Тункинского района. Первую специальность получил в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Затем ушел в армию, служил в воздушно-десантных войсках в Бердске.Дмитрий Даданов награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами.22 февраля 2023 года он вместе с братом Игорем Дадановым погиб при исполнении воинского долга в ходе спец операции.