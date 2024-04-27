В Бурятии составили рейтинг глав районов и городов

В Бурятии «Центр управления регионом» подготовил список ТОП-10 популярных глав городов и районов. Места определяли по количеству подписчиков в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщили в ЦУРе Бурятии.

Список руководителей возглавил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, на него подписано практически 10 тысяч пользователей (9256). На втором месте глава Курумканского района Леонид Будаев, у него 3 628 подписчиков. Чуть меньшей популярностью пользуется глава Закаменского района Сергей Гонжитов, с аудиторией 3 620 подписчиков.

Закрывает десятку рейтинга глава Кяхтинского района Андрей Фомин, у него 1 882 подписчика.





Фото: «Номер Один», соцсети ЦУР Бурятии.



