В Улан-Удэ переформатируют транспортный узел в районе остановки Советская

Власти Улан-Удэ планируют переделать транспортный узел в районе остановки Советская на ул. Коммунистическая.«Улица узкая, а остановки сосредоточены в одном месте, поэтому здесь постоянно скапливаются машины. Комитет по транспорту предлагает перенести пешеходный переход ближе к пересечению с улицей Профсоюзная и оборудовать его светофором. Также есть предложение запретить поворот направо в сторону гостиницы «Бурятия», за счёт этого удлинить остановочный карман для автобуса. И включить интеллектуальную транспортную систему для работы светофора и регулирования движения», - рассказал в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.По словам градоначальника, также планируется переоборудовать трамвайную остановку, и сделать небольшой островок, который не позволит автомобилистам разворачиваться на пешеходном переходе. Кроме того, планируется сделать ограждение, чтобы люди не попадали сразу на проезжую часть, а выходили к переходу.«Изменения на этом оживленном участке дороги назрели, поэтому поручил доработать проект и изучить мнение наших жителей поэтому поводу», - резюмировал мэр.Свои предложения по данному вопросу улан-удэнцы могут оставить на сайте «Активный горожанин».Фото: мэрия Улан-Удэ