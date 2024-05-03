Общество 03.05.2024 в 09:10

В Улан-Удэ переформатируют транспортный узел в районе остановки Советская

Как сообщил мэр города, изменения на этом оживленном участке дороги назрели давно
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ переформатируют транспортный узел в районе остановки Советская
Власти Улан-Удэ планируют переделать транспортный узел в районе остановки Советская на ул. Коммунистическая.

«Улица узкая, а остановки сосредоточены в одном месте, поэтому здесь постоянно скапливаются машины. Комитет по транспорту предлагает перенести пешеходный переход ближе к пересечению с улицей Профсоюзная и оборудовать его светофором. Также есть предложение запретить поворот направо в сторону гостиницы «Бурятия», за счёт этого удлинить остановочный карман для автобуса. И включить интеллектуальную транспортную систему для работы светофора и регулирования движения», - рассказал в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.

По словам градоначальника, также планируется переоборудовать трамвайную остановку, и сделать небольшой островок, который не позволит автомобилистам разворачиваться на пешеходном переходе. Кроме того, планируется сделать ограждение, чтобы люди не попадали сразу на проезжую часть, а выходили к переходу.

«Изменения на этом оживленном участке дороги назрели, поэтому поручил доработать проект и изучить мнение наших жителей поэтому поводу», - резюмировал мэр.

Свои предложения по данному вопросу улан-удэнцы могут оставить на сайте «Активный горожанин».

Фото: мэрия Улан-Удэ

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