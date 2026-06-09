Зурхай на вторник, 9 июня

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, сеять семена, заключать договоры (становиться друзьями), торговать и в целом заниматься приумножающими делами.Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), совершать омовение, начинать военные действия и судебные тяжбы.Стрижка волос: к проявлению болезни.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один