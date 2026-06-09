Общество 09.06.2026 в 06:02

Зурхай на вторник, 9 июня

24-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на вторник, 9 июня
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, сеять семена, заключать договоры (становиться друзьями), торговать и в целом заниматься приумножающими делами.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), совершать омовение, начинать военные действия и судебные тяжбы.

Стрижка волос: к проявлению болезни.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Улан-удэнцы возмущены очередным ЧП вокруг стройки «Байкал Плюса»
08.06.2026 в 17:14
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Шумяцкого
08.06.2026 в 17:10
Результат – стабильная работа техники
08.06.2026 в 17:02
Праздник для соцработников
08.06.2026 в 16:54
Беликто Цыбиков: «Вместе мы делаем наш округ добрее»
08.06.2026 в 16:48
Зверинец с площади Советов в Улан-Удэ отправят на лечение
08.06.2026 в 16:43
Где жители Улан-Удэ могут купить квас
08.06.2026 в 15:48
В селе Бурятии увековечили память павших воинов-земляков
08.06.2026 в 15:32
В Бурятии объявили дату открытия купального сезона на Щучке
08.06.2026 в 15:04
Житель Бурятии долго сталкерил, а потом похитил экс-сожительницу
08.06.2026 в 14:52
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 9 июня 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
09.06.2026 в 06:02
Жители Бурятии помогали китайцам «легализоваться» через фиктивные браки
Преступную схему разработал семейный подряд
09.06.2026 в 06:00
Улан-удэнцы возмущены очередным ЧП вокруг стройки «Байкал Плюса»
На сей раз провалилась машина
08.06.2026 в 17:14
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Шумяцкого
Работы будут проводится по одной полосе
08.06.2026 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru