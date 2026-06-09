Штамп о гражданстве ребенка

«Недавно получила свидетельство о рождении дочери, а про штамп о гражданстве мне ничего не сказали. Как и где сейчас можно поставить эту отметку, и нужна ли она вообще?» Анна, г. Улан-Удэ

Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении подтверждает, что ребенок является гражданином России, и упрощает получение многих документов. Чаще всего он требуется при оформлении загранпаспорта, регистрации по месту жительства или выезде за границу. Рассказываем, где, как и на каких условиях его ставят.

Где можно поставить штамп

Жителям Бурятии больше не нужно обращаться именно в миграционную службу МВД. Подать заявление теперь можно и в филиалах МФЦ. При этом вариант с отделением МВД тоже остаётся — выбрать удобный способ вправе сам заявитель.

Вот основные варианты:

● МФЦ («Мои Документы») — в некоторых офисах услуга предоставляется напрямую. Перед визитом лучше уточнить, оказывают ли её в выбранном отделении.

● Территориальное подразделение МВД — по месту регистрации или фактического проживания родителей. Можно записаться через портал «Госуслуги» или прийти лично.

Услуга предоставляется бесплатно, а срок рассмотрения заявления обычно не превышает пяти рабочих дней.

Какие документы потребуются

Для проставления штампа нужен минимальный пакет бумаг, но список может незначительно отличаться в зависимости от региона. Обычно требуется:

● оригинал свидетельства о рождении ребенка;

● паспорта обоих родителей (если ребенок воспитывается одним родителем — достаточно его паспорта);

● если обращается опекун, усыновитель или попечитель — документы, подтверждающие их полномочия (например, решение суда или свидетельство об усыновлении).

По информации МФЦ Бурятии, также могут понадобиться документы, подтверждающие смену фамилии, имени или отчества родителей (при наличии) и свидетельство об усыновлении (если ребенок усыновлен). В отдельных случаях — документы об опеке и подтверждение полномочий опекуна.