В Улан-Удэ прошёл турнир по шахматам среди старшего поколения

В Улан-Удэ 1 мая в парке «Юбилейный» состоялся уже традиционный турнир по шахматам «Серебряная ладья-2024». В нем приняли участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Победителями турнира среди женщин стали Жеребцова Светлана, Дагбаева Цыригма, Онхонова Лора.

Среди мужчин одержали победу Хуриганов Жаргал, Митыпов Баир, Хаханов Владимир Матвеевич.

«Все участники получили призы, а победители - ценные подарки», - рассказали в мэрии города.

Фото: Администрация Улан-Удэ



