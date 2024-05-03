Общество 03.05.2024 в 14:36
В Улан-Удэ прошёл турнир по шахматам среди старшего поколения
В нем приняли участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет
Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ 1 мая в парке «Юбилейный» состоялся уже традиционный турнир по шахматам «Серебряная ладья-2024». В нем приняли участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.
Победителями турнира среди женщин стали Жеребцова Светлана, Дагбаева Цыригма, Онхонова Лора.
Среди мужчин одержали победу Хуриганов Жаргал, Митыпов Баир, Хаханов Владимир Матвеевич.
«Все участники получили призы, а победители - ценные подарки», - рассказали в мэрии города.
Фото: Администрация Улан-Удэ
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