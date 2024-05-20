Современное картофелехранилище открылось в Бурятии при поддержке Гарантийного фонда (центра «Мой бизнес») «От проектирования до его строительства»

- Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой бизнес») был включен в данный проект на всех стадиях его реализации: от проектирования до его строительства. Совместно с коллегами мы рассматривали этапы строительства исходя из финансового состояния предприятия, участвовали в переговорах по финансированию проекта. За годы работы у нас сложились хорошие партнёрские отношения с банком ВТБ, который осуществлял финансирование данного проекта. Это не первый успешный инвестиционной проект, воплощенный совместными усилиями Гарантийного фонда Бурятии и банком ВТБ. Благодарим руководство банка и лично Инессу Владимировну Лхасаранову за профессиональный подход и заинтересованность к данному проекту, - отметило руководство Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес»).







В селе Быково Кабанского района состоялось торжественное открытие и ввод в эксплуатацию нового картофелехранилища мощностью восемь тысяч тонн. Этот важный инвестиционный проект, реализованный ООО «Гарантия-2», стал возможным благодаря поддержке Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Гарантийный фонд Бурятии выдал сельскохозяйственному предприятию поручительство на 38 млн. рублей для привлечения кредитных средств на 128 млн. рублей для строительства картофелехранилища.Специалисты центра «Мой Бизнес» выступили координаторами данного проекта, оказывая консультации по финансовым и технологическим вопросам. Были выбраны исполнители на оказание услуг по технической экспертизе проектной документации овощехранилища, написанию бизнес-плана для получения коммерческого кредита и проектированию овощехранилища. Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» предприниматель сэкономил более 800 тыс. рублей, что позволило дополнительно оптимизировать расходы на проект.По словам директора предприятия Сергея Пашинского, реализация инвестпроекта увеличит собственное производство картофеля с 10 до 18 тысяч тонн и овощей с 3,5 до 7 тысяч тонн к 2025 году. Картофелехранилище оснащено современным оборудованием с компьютерным управлением, которое способно поддерживать необходимый режим микроклимата, что позволит избежать потерь при хранении. До 2026 года предприятие реализует второй этап инвестпроекта, построив овощехранилище на 12 тыс. тонн.Открытие данного картофелехранилища открывает новые перспективы для развития сельскохозяйственного сектора в регионе и является ярким примером успешного взаимодействия бизнеса и государства в области развития малого и среднего предпринимательства.Фото: Минпромторг Бурятии