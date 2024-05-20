БГСХА и Северо-Восточный университет в Харбине будут вместе готовить специалистов по лесному делу

В дни визита Президента России Владимира Путина в Китай делегация Бурятской государственной сельскохозяйственной академии посетила Северо-Восточный университет лесного хозяйства в Харбине. Стороны договорились о совместной подготовке специалистов и обмене студентами.



В ближайшее время китайский университет и Бурятская ГСХА создадут совместную базу практики по направлению подготовки «Лесное дело» в магистратуре, а также организуют обмен студентами.



«С проректором Северо-Восточного университета лесного хозяйства мы обсудили еще несколько направлений сотрудничества. В том числе — разработку совместной модели практической подготовки специалистов и создание в Бурятской академии «зеркальной» лаборатории для проведения научных исследований с привлечением представителей предприятий лесной отрасли», — отметила проректор по научно-исследовательской работе и международным связям БГСХА Ольга Алтаева.





Студенты Бурятской ГСХА получат возможность принять участие в летней школе в Харбине. В течение двух недель они будут изучать китайский язык и культуру, побывают на научных экскурсиях, при этом принимающая сторона обеспечит студентов проживанием и небольшой стипендией.

Кроме того, по гранту правительства КНР студенты академии могут теперь пройти шестимесячные курсы китайского языка.



В Северо-Восточном университете лесного хозяйства обучается более 30 000 студентов. Университет предлагает 68 направлений подготовки для бакалавров, дисциплины мирового уровня «Лесоводство» и «Лесная инженерия», четыре первоклассные дисциплины — «Экология», «Биология», «Ландшафтная архитектура», «Экономика сельского хозяйства».

Ежегодно вуз выпускает 1700 магистров. Среди 259 иностранных студентов университета 25 — из России.





Фото: БГСХА