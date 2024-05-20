В колл-центр минсоцзащиты Бурятии в апреле поступило более трех тысяч звонков

По данным минсоцзащиты Бурятии, в апреле 2024 года в колл-центр по тел. 573-900, 571-600 поступил 3361 звонок. Специалисты отмечают, что в предыдущем месяце - марте их было значительно меньше - 2994 обращения. Рост наблюдается и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - тогда фиксировали 2349 звонков - увеличение произошло в 1,4 раза.

Как и прежде, чаще всего горожан интересуют вопросы мер социальной поддержки семьям с детьми - сроки выплаты пособий, выплаты пособий на детей, предоставления компенсации части родительской платы за детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения и т.п.Таких обращений поступило 1191 или 35,4% от общего количества.

- Ещё одна важная тема, которая волнует улан-удэнцев – это предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготной категории граждан. В апреле таких обращений поступило 764 или 22,7%. Годом ранее их было в несколько раз меньше - 299 или 12,7%, - отмечают специалисты call-центра.

Также жители города обращались в колл-центр по вопросам перечня документов на оформление справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, об оказании материальной помощи, оздоровления в реабилитационных учреждениях.

Кроме того, специалисты управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ проконсультировали граждан в диализных центрах. Приняты документы на компенсацию проезда в медицинские организации и обратно от 406 граждан.

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