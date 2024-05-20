В Улан-Удэ появится еще один фонтан

В парке им. Д.Ж. Жанаева благоустраивают территорию у фонтана, сообщают в пресс-службе мэрии города. После окончания работ, запланированных на 1 июня, горожане смогут беспрепятственно подходить к чаше фонтана. Для посетителей парка также установят скамейки, на которых можно будет отдохнуть.

В мэрии уточняют, что парк им. Д.Ж. Жанаева благоустроен в 2017 году. За несколько лет там были обустроены пандусы на лестницах возле бюста Жанаеву и на лестнице вблизи КДЦ «Рассвет», ведущей к центральной аллее. Также сделаны пешеходные тротуары, заасфальтированы велосипедные дорожки, отремонтированы детские площадки, проведено уличное освещение и установлено видеонаблюдение.

Фото: мэрия города Улан-Удэ