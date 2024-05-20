Общество 20.05.2024 в 11:30

В Бурятии ухудшилось положение с гибелью людей на пожарах

При этом количество самих возгораний сократилось
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ухудшилось положение с гибелью людей на пожарах
С начала этого года в Бурятии зафиксировано 1892 пожара. Это на 150 случаев меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом на пожарах уже погиб 41 человек - на 9 больше аналогичного прошлогоднего уровня.

Количество травмированных достигло 51, что на 21 человека превысило статистику аналогичного периода минувшего года.

Особенно тревожат факты гибели детей. В этом отношении негативно смотрятся Джидинский, Кабанский и Иволгинский районы республики.

Как показывает анализ, самые главные факторы, способствующие гибели и травмированию людей на пожарах, - это состояние сна, а также алкогольное опьянение. А главной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем. По этой причине произошло более 70 процентов гибели и травмирования граждан. Также пожары происходят из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электроприборов, использования неисправных печей и т. д.

Пожарные напоминают, что во избежание трагических последствий жилища можно оборудовать автономным пожарным извещателем. Когда его датчик фиксирует появление дыма, прибор издает громкий пронзительный сигнал. Он может разбудить спящих, привлечь внимание окружающих.

Так в Тарбагатайском районе мать вышла из дома, оставив на плите готовящуюся еду. Также дома был ребенок. Когда еда начала гореть и дымить, извещатель подал сигнал. Мать услышала его и вернулась в дом. Как видим, прибор реагирует даже на дым от подгорающей на сковородке пищи. Извещатель работает от батарейки - не зависит от централизованного электроснабжения.

Спасатели с наступлением тепла призывают взрослых внимательнее следить за детьми, не допускать, чтобы они разводили костры, поджигали тополиный пух, баловались со спичками и зажигалками.

В этом году в республике зафиксировано уже 457 случаев горения сухой травы. В 25 из них удалось выявить поджигателей, четверо из них были несовершеннолетними.

Фото: МЧС Бурятии
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