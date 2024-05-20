Росгвардейцы из Бурятии оказались самыми меткими стрелками

Росгвардейцы Бурятии выиграли Всероссийские спортивные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, прошедшие накануне в Хабаровске. По итогам четырёхдневных испытаний в командном первенстве представители Росгвардии республики заняли 1 место, обогнав коллег из команды Восточного округа Росгвардии и команду УФСБ России по Хабаровскому краю, занявших 2 и 3 места соответственно.

Соревнования федеральных органов исполнительной власти проходили на базе Дальневосточного юридического института МВД России имени И.Ф. Шилова, сообщают в пресс-службе Росгвардии Бурятии. В них приняли участие 17 команд Министерства внутренних дел, ФСБ, МЧС, Федеральной службы войск нацгвардии, ФСИН, Минобороны и Дальневосточного таможенного управления.

Спортсмены-стрелки силовых структур продемонстрировали свои навыки стрельбы из пистолета и автомата в тире и на полигоне. В итоге, в личном первенстве сотрудники сил спецназначения Росгвардии Бурятии заняли призовые места. В двух упражнениях по стрельбе из пистолета капитан полиции Ирина Т. и полковник полиции Алексей Б. заняли первые места, а старший лейтенант Виктор Л. оказался лучшим в стрельбе из автомата.

Фото: Росгвардия Бурятии