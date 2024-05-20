Общество 20.05.2024 в 11:21
Отец троих детей из Бурятии погиб на спецоперации
Константин Карбаинов был мобилизован в сентябре 2022 года
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в селе Новоильинск прощаются с военнослужащим Константином Карбаиновым. Он был призван в зону СВО в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», Константин Карбаинов родился 18 января 1991 года в поселке Нарын Хоринского района. С 2001 года обучался в Санномыской средней школе. Активно участвовал в общественной жизни школы, принимал участия в конкурсах и соревнованиях. В 2008 году окончил 9 классов. В 2009 году был призван в ряды Российской армии.
После службы женился, у него родились трое детей: дочь и два сына.
С 2013 года работал вахтовым методом на лесозаготовке.
28 сентября 2022 года Константин Карбаинов был мобилизован в зону СВО. Погиб 6 мая 2024 года.
У него осталась бабушка, мама, папа, жена, трое детей, сёстры, братья, племянники.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», Константин Карбаинов родился 18 января 1991 года в поселке Нарын Хоринского района. С 2001 года обучался в Санномыской средней школе. Активно участвовал в общественной жизни школы, принимал участия в конкурсах и соревнованиях. В 2008 году окончил 9 классов. В 2009 году был призван в ряды Российской армии.
После службы женился, у него родились трое детей: дочь и два сына.
С 2013 года работал вахтовым методом на лесозаготовке.
28 сентября 2022 года Константин Карбаинов был мобилизован в зону СВО. Погиб 6 мая 2024 года.
У него осталась бабушка, мама, папа, жена, трое детей, сёстры, братья, племянники.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
Тегиспецоперация