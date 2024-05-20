В Бурятии горит производственная база

В поселке Нижнеангарск сейчас горит производственная база на ул. Рабочая. Как сообщает вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», на месте происшествия работают 6 пожарных и 2 единицы техники. Для борьбы с огнем вызвана помощь из пожарной части Северобайкальска.





Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, огнём охвачено здание столярного цеха. Угрозу распространения огня на близлежащие постройки удалось предотвратить. По состоянию на 11:04 площадь возгорания составляет 100 кв.м.

