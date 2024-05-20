Происшествия 20.05.2024 в 11:10

В Бурятии горит производственная база

На месте происшествия работают огнеборцы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горит производственная база
В поселке Нижнеангарск сейчас горит производственная база на ул. Рабочая. Как сообщает вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», на месте происшествия работают 6 пожарных и 2 единицы техники. Для борьбы с огнем вызвана помощь из пожарной части Северобайкальска.

Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, огнём охвачено здание столярного цеха. Угрозу распространения огня на близлежащие постройки удалось предотвратить. По состоянию на 11:04 площадь возгорания составляет 100 кв.м.


Напомним, сегодня утром пожар возник в здании кафе на улице Домостроительная в Улан-Удэ. Там огонь уже потушен, сейчас устанавливается причина возгорания.

Фото: «Северобайкалье-инфо.24/7», Республиканское агентство ГО и ЧС
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