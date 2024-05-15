Медперсонал в Бурятии начал плести сети

В Республиканской больнице имени Н.А. Семашко персонал продолжает оказывать помощь бойцам СВО, о чем и сообщает в своем телеграм-канале.

Помимо материальной помощи, сотрудники больницы начали плести маскировочные сети. Инициатором выступил совет медицинских сестер РКБ. Каркас для плетения установили в здании поликлиники и каждый, имеющий свободное время, может внести вклад в общее дело.

Уже три сплетенные сети и небольшую материальную помощь совет сестер передал добровольческому сообществу «Сила добра03» для отправки в зону СВО.

Фото: РКБ им. Семашко