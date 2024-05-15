В Улан-Удэ вырастят цветочное соембо

На различных уличных плакатах в городе дизайнеры вполне приспособились использовать «Z». Например, вписывая эту букву в обычные русскоязычные слова. На одном многоэтажном жилом доме жильцы даже нарисовали на стене буквы высотой в несколько человеческих ростов. Но, глядя, как происходит цветочное оформление Улан-Удэ, можно заметить, что к буквам относятся по-разному.





В Улан-Удэ пришли теплые дни, на деревьях уже большие листья. Традиционно, в столице республики разработали свои планы по цветочному оформлению города. В этом году людей порадует распустившееся соембо. Но ситуация с патриотической «Z» символикой уходит куда-то на задний план.Большая цветочная зона у подножия памятника Ленину, который находится на площади Советов в Улан-Удэ, в этом году будет пронизана духом республиканского патриотизма.- Оформление цветочных клумб на территории района производится в соответствии с национальными традициями, ежегодными праздничными мероприятиями, иными событиями. В этом году на площади Советов вблизи памятника Ленину будет выполнено цветочное оформление в виде символа Бурятии - соембо, - говорит и. о. руководителя администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Алексеев.Он сообщил, что в 2022 году клумба на улице Ербанова в Советском районе была оформлена с изображением буквы «V». Напомним, что в феврале указанного года было объявлено о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Чиновник, к слову, отметил, что администрация района выполняет работы по кошению травостоя естественного происхождения в местах общего пользования.- Подрядная организация, определенная по результатам торгов, производит кошение и уборку скошенной травы в соответствии с муниципальным контрактом, - также сообщил он.Говоря об использовании всевозможных веточек, зеленой массы, получаемых в ходе ухода за насаждениями, Евгений Алексеев говорит, что некоторые управляющие организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома, производя кошение травостоя и подрезку деревьев на придомовых земельных участках, часть полученного материала измельчают и вносят в почву.Хорошо, что в Улан-Удэ есть такие неравнодушные «управляшки». Однако в целом такая ситуация лишний раз подчеркивает масштаб расточительности, с которым относятся в столице Бурятии к органическим остаткам. Например, в Железнодорожном районе скошенную траву, собранную в ходе работ по благоустройству мест общего пользования, утилизируют. В общем, мало кто использует зеленые остатки повторно несмотря на то, что почвы «зеленых зон» Улан-Удэ - и не только там - бедны питательными веществами, малопродуктивны и поэтому нуждаются в поддержке.Главные буквенные символы спецоперации, которая идет третий год, это латинские буквы «Z» и «V». Наблюдая, как используются эти буквы в Улан-Удэ, можно увидеть кое-что примечательное.Сложилось впечатление, что буква «Z» в улан-удэнских цветочных посадках, мягко говоря, не очень приветствуется. Мы имеем в виду целенаправленную высадку цветов в публичных местах, а не цветоводство в частном огороде или на дачном участке.Из ответов Советской райадминистрации на вопросы «Номер один» вытекает, что тема спецоперации в цветочном оформлении территорий не будет отражена. Райадминистрация ничего не смогла сообщить по этому актуальному патриотически-геополитическому аспекту. Может быть, в Советском районе стоит скорректировать свои планы по цветочному оформлению этого центрального района Улан-Удэ? Для сравнения, в Железнодорожном районе цветами в текущем сезоне высадят символ «V».- В Железнодорожном районе на аллее, прилегающей к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., будет знак «V» в триколоре, - отметили в районе.Еще в композиции на аллее, прилегающей к памятнику строителям крылатых машин (около парка им. Жанаева), будут использованы цвета флагов Бурятии и России. А в сквере пограничников будет высажена красными цветами звезда. В целом, в главном промышленном районе Улан-Удэ определили 16 точек, где обеспечат цветочное оформление - скверы, аллеи, места для клумб и даже территория близ железнодорожного вокзала. А по ул. Гагарина и пр. 50-летия Октября на ограждениях будут посажены цветы в навесных вазонах.- «Будут высажены цветы на общей площади 2412 квадратных метров», - рассказали в районе.В переводе на более понятный масштаб, это чуть больше 24 соток. Но про «Z» тоже ничего не слышно. Почему сложилась такая картина непонятно.Скорее всего, плакаты в честь спецоперации, которые размещены в разных публичных местах Улан-Удэ, разрабатывают одни люди, а что касается цветов, решение в виде какого рисунка высадить растения, принимают другие. Подозреваем, что в сознании этих других символ «Z» огорожен какими-то невидимыми стенами и вытеснен на периферию. И это отражается на принимаемых решениях. А хотелось бы видеть одинаковое отношение к символам спецоперации, в которой участвуют многие жители республики, как добровольцы, так и мобилизованные.Фото: «Номер один»