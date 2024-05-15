Воспитанница социального центра из Бурятии стала одним из лидеров всероссийского IT -проекта

Воспитанница Селенгинского центра социальной помощи семье и детям Кристина М. с успехом освоила онлайн-курс по программированию в проекте «ПАЗЛ». Благодаря своему усердию и старанию она вошла в ТОП-15 лучших участников Всероссийского проекта.

С 12 по 18 мая 2024 года Кристина в числе будущих лидеров по программированию проходит стажировку в г. Санкт-Петербург.

Во время стажировки участники пройдут курсы интенсивных занятий по темам, связанным с программированием, создадут собственные проекты, которые презентуют в конце программы. Также у ребят будет возможность посетить профориентационные встречи в известных IT компаниях города Санкт-Петербурга.

Стажировка в рамках образовательного социального проекта «ПАЗЛ» проходит для воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 17 лет.





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