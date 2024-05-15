Собаки чуть реже стали кусать жителей Бурятии

По данным Роспотребнадзора Бурятии, за первые четыре месяца 2024 года в медицинские учреждения обратились 657 человек, укушенных собаками. Это на 23 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, с 2019 по 2022 год наблюдается общая тенденция к снижению числа обращений по поводу собачьих укусов. Лишь в 2023 году было зафиксировано увеличение (на 108 укусов) по сравнению с предыдущим годом.«Причиной снижения числа укусов стало усиление работы муниципального контроля при администрациях муниципальных образований. Также для дальнейшего решения проблемы безнадзорных собак в Управлении ветеринарии на еженедельной основе проводятся оперштабы с администрациями районов республики», - отметили в ведомстве.Так, за первые четыре месяца этого года в Управление ветеринарии Бурятии поступило 207 материалов по фактам нападения собак на человека для привлечения виновных к административной ответственности. Муниципальный контроль в районах республике составил 444 протокола за самовыгул хозяйских собак и 330 протоколов за нарушение порядка регистрации домашних животных.Фото: pixabay.com