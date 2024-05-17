В Улан-Удэ вынесен приговор двум телефонным мошенникам

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении двух молодых людей. Один из них признан виновным в совершении 20 мошеннических преступлений, второй –в 16-ти.

В ходе следствия стало известно, что в целях получения дохода молодые люди (20 и 21 год) вступили в организованную группу, занимающуюся обманом граждан. Неустановленные лица представлялись работниками правоохранительных органов и сообщали пожилым горожанам, что их близкие совершили ДТП, в связи с чем требовали значительные суммы денег для возмещения вреда пострадавшим. При согласии потерпевших на передачу денег, к ним приезжал осужденный и забирал денежные средства. На автомобиле его сопровождал его 21-летний водитель-соучастник.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками местного МВД, их незаконная деятельность была пресечена.

Виновных приговорили к 8 годам и 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В счет возмещения причиненного им материального ущерба по искам потерпевших граждан судом взыскано более 3,5 млн. рублей, конфискован автомобиль марки «Тойота Марк-2», используемый при совершении преступлений, наложен арест на денежные средства и сотовые телефоны осужденных.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: loon.site