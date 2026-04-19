Общество 19.04.2026 в 11:27

В Балейском округе оперативники взяли с поличным бригаду «черных лесорубов»

Нарушители без разрешений вырубили в ночное время свыше сотни деревьев
Текст: Макар Захаров
УМВД России по Забайкальскому краю

В Балейском округе сотрудники полиции пресекли незаконную вырубку леса в промышленных масштабах. С поличным при погрузке древесины в автомобиль были задержаны двое местных жителей 25 и 28 лет.

В УМВД России по Забайкальскому краю рассказали, что злоумышленники действовали по налаженной схеме: не имея разрешительных документов, они предварительно находили клиентов, нуждающихся в столбах и дровах, после чего ночью выезжали в лесной массив. При свете фонарей мужчины спиливали лиственницы и прямо на месте распиливали стволы под размеры, заказанные покупателями.

Оперативники застали подозреваемых врасплох в момент, когда те грузили незаконно заготовленный лес в автомобиль «УАЗ». Следствием установлена причастность фигурантов как минимум к двум эпизодам рубки, в ходе которых было уничтожено более сотни деревьев породы лиственница.

По оценкам специалистов, общий ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 800 тысяч рублей.

«Следователем МО МВД России «Балейский» в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Изъяты бензопила и автомобиль, используемые для совершения преступления, а также незаконно спиленная древесина», – добавили в пресс-службе.

