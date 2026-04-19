Общество 19.04.2026 в 12:04

В Бурятии скоро начнет действовать ряд строгих запретов

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура напомнила, кому и за что грозят огромные штрафы
Текст: Макар Захаров
В Бурятии скоро начнет действовать ряд строгих запретов
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура опубликовала в преддверии активного пожароопасного сезона подробное разъяснение, касающееся действия противопожарного режима в лесных массивах. Специалисты надзорного ведомства напомнили, что под этим термином понимается целый комплекс мер, направленных не только на тушение возгораний, но и на их предотвращение и своевременное обнаружение.

Порядок поведения в лесах строго регламентирован федеральным законодательством. Основными документами здесь выступают Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства РФ №1614, и Правила противопожарного режима в РФ (постановление №1479). Их требования обязательны для исполнения как юридическими лицами и органами власти, так и рядовыми гражданами.

В прокуратуре акцентировали внимание на том, что с момента схода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой осенней погоды действует ряд строгих запретов. В частности, категорически запрещается использование открытого огня в хвойных молодняках, торфяниках и участках рубок.

Кроме того, под запретом находится выжигание хвороста, сухой травы и лесной подстилки на землях, примыкающих к лесным насаждениям, если эти участки не защищены специальной минерализованной полосой шириной не менее полуметра.

Особые обязанности возлагаются на владельцев и пользователей территорий, граничащих с лесом. Как пояснили в ведомстве, такие лица обязаны регулярно очищать свою землю от сухой растительности, валежника, порубочных остатков и любого горючего мусора. Ширина полосы очистки должна составлять не менее десяти метров от кромки леса. Альтернативный вариант – создание противопожарного барьера в виде минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра.

«Административная ответственность по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Например, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или штраф для граждан – от 15 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 400 000 рублей, – проинформировали сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. – Уголовная ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ. Наступает, если в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности уничтожены или повреждены лесные насаждения, что причинило значительный ущерб. Наказание может включать штраф, обязательные, исправительные и принудительные работы, лишение свободы».

Специалисты надзорного ведомства также подчеркнули, что независимо от вида наказания нарушитель в любом случае обязан будет возместить материальный ущерб, нанесенный лесному фонду. При введении на территории особого противопожарного режима ограничения ужесточаются вплоть до полного запрета на посещение лесов и использование любого открытого огня.

