В Гусиноозёрске стартовал волейбольный мемориал в честь основателя ГРЭС

В Гусиноозёрске начался традиционный волейбольный турнир, посвящённый памяти Евгения Ивановича Карпенко – Почётного гражданина Селенгинского района и первого директора Гусиноозёрской ГРЭС. Соревнования проходят на паркете спортивного комплекса самой электростанции, строительству которой когда-то отдал много сил сам Евгений Иванович.

В этом году помериться силами и отдать дань уважения заслуженному энергетику приехали восемь коллективов. География участников охватывает несколько районов Республики Бурятия, а также гостей из соседнего Иркутска.

Евгений Карпенко по праву считается одним из отцов-основателей современного облика Гусиноозёрска. Именно под его руководством возводилось и запускалось крупнейшее энергетическое предприятие региона, давшее импульс развитию не только промышленности, но и социальной сферы города. Сегодня турнир – это не просто возможность для спортсменов проявить себя на площадке, но и важное событие для сохранения исторической памяти.

