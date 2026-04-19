Спорт 19.04.2026 в 11:46

В Гусиноозёрске стартовал волейбольный мемориал в честь основателя ГРЭС

Спортивный комплекс станции принял восемь команд из Бурятии и Иркутской области
Текст: Макар Захаров
В Гусиноозёрске стартовал волейбольный мемориал в честь основателя ГРЭС
В Гусиноозёрске начался традиционный волейбольный турнир, посвящённый памяти Евгения Ивановича Карпенко – Почётного гражданина Селенгинского района и первого директора Гусиноозёрской ГРЭС. Соревнования проходят на паркете спортивного комплекса самой электростанции, строительству которой когда-то отдал много сил сам Евгений Иванович.

В этом году помериться силами и отдать дань уважения заслуженному энергетику приехали восемь коллективов. География участников охватывает несколько районов Республики Бурятия, а также гостей из соседнего Иркутска.

Евгений Карпенко по праву считается одним из отцов-основателей современного облика Гусиноозёрска. Именно под его руководством возводилось и запускалось крупнейшее энергетическое предприятие региона, давшее импульс развитию не только промышленности, но и социальной сферы города. Сегодня турнир – это не просто возможность для спортсменов проявить себя на площадке, но и важное событие для сохранения исторической памяти.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru