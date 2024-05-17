Общество 17.05.2024 в 09:41
В Улан-Удэ отложили перекрытие проспекта 50-летия Октября
Власти решили дождаться окончания учебного года
Текст: Андрей Константинов
Сроки ремонта трамвайных путей на пр. 50-летия Октября в районе площади Комсомольской, которые потребуют закрытия движения транспорта в сторону Элеватора, перенесены на неделю, до окончания учебного года. Такое поручение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с целью снижения заторов на городских дорогах, сообщили в городской администрации.
«О новых сроках ремонта трамвайных путей и закрытия движения по пр. 50-летия Октября будет сообщено дополнительно», - отметили в мэрии.
Фото: «Номер один»
«О новых сроках ремонта трамвайных путей и закрытия движения по пр. 50-летия Октября будет сообщено дополнительно», - отметили в мэрии.
Напомним, дорогу хотели перекрыть уже сегодня поздним вечером. Завершить работы планировалось к утру 23 мая. Транспорт предполагалось пустить через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина.
Фото: «Номер один»