В Бурятии зафиксировано более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных

За все годы в нашей республике выявлено 11 264 случая ВИЧ-инфекции и 1346 из них больны СПИДом, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии.

За четыре месяца этого года было выявлено 152 больных ВИЧ-инфекцией и 35 – СПИДом. Охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию ежегодно увеличивается и в 2023 году в республике обследование прошли более 305 тысяч человек.

- Каждый должен понимать, что только сам человек является ответственным за сохранение своего здоровья, и именно он несёт ответственность за защиту от заражения как самого себя, так и других людей, - комментируют в ведомстве.

Основные меры предупреждения инфицирования: избегать случайных половых партнеров, при любых сексуальных контактах всегда использовать презерватив, отказаться от приема наркотиков и периодически проходить обследование на предмет наличия ВИЧ.

Фото: loon.site