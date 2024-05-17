Экономист из Бурятии считает отказ от наличных ошибкой

На днях в зарубежных СМИ появилась информация, что уже с 20 мая клиенты австралийского банка Macquarie Bank больше не смогут получать наличные. Банк отмечает приверженность перехода на полностью цифровые платежи, объясняя это тем, что это безопасный, быстрый и более удобный способ совершения транзакций.Несмотря на то, что Австралия далека от нас, она идет в авангарде масштабных преобразований в связи с переходом большинства стран мира, в том числе и России, к цифровым деньгам. Так, Центробанк РФ запускает цифровой рубль с 2025 года и активно борется с наличными деньгами, продвигая безналичные платежи. По мнению чиновников и экономистов, отказ от наличных несет в себе сплошные плюсы. Самый главный – «обеление экономики», то есть государство возьмет под контроль все транзакции. Никаких серых схем, финансовых махинаций и меньше коррупции.В Бурятии между тем не в восторге от будущих перспектив.- Если у нас откажутся от наличных, то это сразу убьет малый бизнес, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Будет ограничена степень нашей свободы, и мы станем жить в цифровом концлагере. Вы больше не сможете пойти в банк и снять свои сбережения. Вся ваша жизнь будет под контролем государства и банков.По словам эксперта, «любые сбои электроэнергии и компьютерной техники, кражи смогут обнулить цифровые накопления». А злоумышленники - завладеть средствами людей. Наличные – более надежный инструмент сбережений на «черный день». Особенно это актуально для пожилых людей, в том числе в сельских районах республики, которые нередко не имеют навыков пользования смартфонами и мобильными приложениями.В общем, в выигрыше останутся государство и банки, а у людей исчезнет право свободно распоряжаться своими средствами. А что касается финансовых махинаций, преступники все равно найдут способы использовать достижения цифровой эпохи в свою пользу.Фото: «Номер один»