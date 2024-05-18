Иркутский блогер отправил в США улан-удэнскую многоэтажку

Как и все дети, Илья любил строить замки из песка. Однако если большинство постепенно забывают это увлечение, то Илья, наоборот, стал серьезно увлекаться песочной архитектурой.





- С детства очень любил архитектуру. Делал дома из песка, но позже забросил это хобби из-за учебы и работы. Да и песок бывал только летом. Полгода назад решил попробовать сделать макет церкви из гипса. Смотрел специальные видеоролики, обучился этому ремеслу - и получилось. В моем блоге много подписчиков, и они сразу захотели купить такой макет. Я стал делать много макетов: от церквей до девятиэтажных домов. Так родилась идея изготавливать дома-ночники по заказу моих подписчиков, - рассказывает Илья.





Недавно, около месяца назад, на Илью вышел уроженец Улан-Удэ, проживающий в Нью-Йорке. Мужчина попросил изготовить светильник в форме девятиэтажного дома и отправить в США.





К слову, недавно иркутянин сделал еще один «домик» для девушки из Америки - ночник «Постышева, 15», который теперь «прописался» во Флориде.





Илья изготовил уже сотни самых разнообразных ночников. Однако есть такие, к изготовлению которых он подходит с особым трепетом и волнением. Самые любимые работы для мастера - это девятиэтажки с Coca Cola.







В телеграм-канале, где Илья продает ночники, к каждому изделию он дает подробное описание. И каждый подписчик, читая описание товара, может узнать немного больше об Иркутске и в целом об архитектуре.





Помимо ночников, Илья изготавливает и барельеф-картины. Одна из работ - «Синюшка/Конева». Коллекционная. 135-я серия». Барельефы мастер прячет под небьющееся пластиковое стекло.





Известный иркутский блогер Илья Филиппенко занимается изготовлением необычных светильников и барельефов-картин. Помимо этого, Илья ведет собственный блог на площадке одного из популярных зарубежных видеохостингов, где рассказывает о малоизвестных фактах истории родного города.Илья - коренной иркутянин. В Иркутске окончил школу и Байкальский государственный университет. Затем уехал на стажировку в Китай, где получил еще одно образование, став архитектором, и принял решение вернуться на родину.Работает мастер в основном с двумя материалами: гипсом и фанерой. В каждом из них есть свои плюсы и минусы. Так, копии зданий из гипса можно быстро изготовить, но расписывать их приходится долго. Фанерные же, наоборот - все детали красятся по отдельности, но собираются довольно быстро, как конструктор. В среднем на изготовление одного ночника у Ильи уходит семь-восемь часов труда.Большинство покупателей ночников - иркутяне, но постепенно о необычных предметах интерьера, которые делает Илья, узнают и жители других городов и даже континентов.- Он очень скучает по Родине и решил, что у него будет такой дом-напоминание о городе детства. В Иркутске и Улан-Удэ есть девятиэтажки одной серии. Но в Улан-Удэ они украшены красивым орнаментом. Этот орнамент я рисовал по старым чертежам и потом вырезал лазером по семь часов. Это сложный, но очень интересный проект. Мне понравилось делать улан-удэнскую девятиэтажку, и приятно то, что я отправил ее на другой конец света, - отмечает Илья.- «Домик» добрался до человека, скучающего по Родине. А в ночнике есть микрофон и передатчик. Будем подслушивать, - шутит Илья.- Помню, как в моем детстве несколько домов в Иркутске были расписаны такой рекламой. Для меня это ностальгия и воспоминание о юности, - поясняет Илья.В основном же, по словам нашего собеседника, изготовление ночников - это рутинная работа по семь-восемь часов над одним домом. Бывают случаи, когда Илье приходится очень долго не спать, чтобы успеть сделать все заказы.- Приятно было, когда мои родители попросили сделать дома для них и для нашей родни. Это маленькое признание для меня очень ценно, - делится Илья.«Ночник «Байкальский»: торцевая поворотная секция с фальш-балконами. Это один из первых домов 135-й серии. Строился до 1985 года. На его смену пришла «Поворотная-уширенная, Т-образная». Вероятно, унифицируя плиты, в конструкторском бюро создали балконную плиту, но без балкона и без кухонного окна. К ней приваривалась решетка и получался французский балкон. Выйти на такой балкон нельзя. У него нет дна. Но поставить цветы или открыть стеклянную дверь - отличная идея для лета. Есть несколько домов такого типа: в Байкальском, Солнечном, Академгородке и Иркутске II. А еще у этой блок-секции имеется огромный, на весь торец, тройной балкон с выходом посередине. Весь торец занимает одна квартира» - такие подробные ремарки сопровождают практически каждое изделие Ильи Филиппенко.Делает мастер и другие работы. Так, недавно из скульптурного гипса он сваял точную копию Богоявленского Собора. В коллекции выполненных заказов есть и копия иркутской телебашни высотой 60 сантиметров.Своим заказчикам художник предлагает ряд опций по украшению ночников: так, дома можно «состарить», например, сделать на фасаде подтеки, облупленность. Это добавляет им реалистичности. Можно приделать антенны, сушащиеся ковры, кондиционеры. Также заказчики иногда просят сделать все окна светящимися, что выглядит менее реалистично, но многим это нравится. Илья может сделать и дополнительное подъездное, и уличное светодиодное освещение от батарейки и изготовить мини-деревья, которые придадут композиции тепло лета и реалистичность.- Каждый ночник - это подарок для людей, которые выросли, или жили, или живут в таких домах. Многие ночники я создаю по фотографиям. Это очень приятный подарок, который иногда вызывает слезы. Один мужчина расплакался при получении - для него ночник стал напоминанием о юности, и я вернул ему счастье. Частичка его детства теперь стоит у него на столе. Это приятно. Позже до меня дошло, что этот мужчина был одним из влиятельных политиков нашего региона, которого я не узнал, - резюмирует Илья Филиппенко.Фото: предоставлено И. Филлипенко