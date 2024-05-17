Общество 17.05.2024 в 17:49
В Монголии из-за снежной зимы погибло почти 7,5 млн голов скота
Однако выжившие животные уже дают приплод
Текст: Чингис Шоноев
Прошедшие суровые зима и весна в Монголии сказались на том, что за первые четыре месяца 2024 года в стране дали приплод 11 из 30 млн сельскохозяйственных животных. При этом потери от массового падежа составили 7,4 млн голов, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.
«За первые четыре месяца 2024 года в нашей стране отелилось 36,8% или 11 из 30 млн домашнего скота репродуктивного возраста. Выжило 91,2% новорожденных животных. Общие потери пастбищного скота от суровых зимних и весенних условий на середину мая составили 7, 4 млн голов», – привело данные управление по ЧС.
По его информации, больше всего пострадал от необычайно холодных и снежных зимы и весны мелкий рогатый скот. Погибло 4 млн овец и 2,4 млн коз, которые обычно пасутся следом за крупнорогатым скотом. Его потери достигли 642 тыс. голов. Также от бескормицы и холода умерли 404 тыс. коней и почти 4 тыс. верблюдов.
Монголия одна из немногих стран, сохранивших с древности кочевое животноводство. Оно во многом зависит от природных бедствий. Одно из них, когда животные не могут добыть траву из-под глубокого или затвердевшего снега и массово гибнут от голода, монголы называют «зуд». Зима 2023-2024 годов в Монголии выдалась необычайно холодной с обильными снегопадами.
Напомним, Россия оказала помощь пострадавшим монгольским скотоводам поставками из Бурятии витаминизированных кормов для животных. Более 8 тыс. тонн пшеницы, ячменя и овса отправили бурятские фермеры в 16 аймаков (регионов) и три района столицы Монголии. Это фуражное зерно по поручению правительства России вывозилось беспошлинно в рамках особого таможенного режима как гуманитарная помощь.
Фото: «Номер один»
«За первые четыре месяца 2024 года в нашей стране отелилось 36,8% или 11 из 30 млн домашнего скота репродуктивного возраста. Выжило 91,2% новорожденных животных. Общие потери пастбищного скота от суровых зимних и весенних условий на середину мая составили 7, 4 млн голов», – привело данные управление по ЧС.
По его информации, больше всего пострадал от необычайно холодных и снежных зимы и весны мелкий рогатый скот. Погибло 4 млн овец и 2,4 млн коз, которые обычно пасутся следом за крупнорогатым скотом. Его потери достигли 642 тыс. голов. Также от бескормицы и холода умерли 404 тыс. коней и почти 4 тыс. верблюдов.
Монголия одна из немногих стран, сохранивших с древности кочевое животноводство. Оно во многом зависит от природных бедствий. Одно из них, когда животные не могут добыть траву из-под глубокого или затвердевшего снега и массово гибнут от голода, монголы называют «зуд». Зима 2023-2024 годов в Монголии выдалась необычайно холодной с обильными снегопадами.
Напомним, Россия оказала помощь пострадавшим монгольским скотоводам поставками из Бурятии витаминизированных кормов для животных. Более 8 тыс. тонн пшеницы, ячменя и овса отправили бурятские фермеры в 16 аймаков (регионов) и три района столицы Монголии. Это фуражное зерно по поручению правительства России вывозилось беспошлинно в рамках особого таможенного режима как гуманитарная помощь.
Фото: «Номер один»
ТегиМонголия