В Монголии из-за снежной зимы погибло почти 7,5 млн голов скота

Прошедшие суровые зима и весна в Монголии сказались на том, что за первые четыре месяца 2024 года в стране дали приплод 11 из 30 млн сельскохозяйственных животных. При этом потери от массового падежа составили 7,4 млн голов, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.«За первые четыре месяца 2024 года в нашей стране отелилось 36,8% или 11 из 30 млн домашнего скота репродуктивного возраста. Выжило 91,2% новорожденных животных. Общие потери пастбищного скота от суровых зимних и весенних условий на середину мая составили 7, 4 млн голов», – привело данные управление по ЧС.По его информации, больше всего пострадал от необычайно холодных и снежных зимы и весны мелкий рогатый скот. Погибло 4 млн овец и 2,4 млн коз, которые обычно пасутся следом за крупнорогатым скотом. Его потери достигли 642 тыс. голов. Также от бескормицы и холода умерли 404 тыс. коней и почти 4 тыс. верблюдов.Монголия одна из немногих стран, сохранивших с древности кочевое животноводство. Оно во многом зависит от природных бедствий. Одно из них, когда животные не могут добыть траву из-под глубокого или затвердевшего снега и массово гибнут от голода, монголы называют «зуд». Зима 2023-2024 годов в Монголии выдалась необычайно холодной с обильными снегопадами.Напомним, Россия оказала помощь пострадавшим монгольским скотоводам поставками из Бурятии витаминизированных кормов для животных. Более 8 тыс. тонн пшеницы, ячменя и овса отправили бурятские фермеры в 16 аймаков (регионов) и три района столицы Монголии. Это фуражное зерно по поручению правительства России вывозилось беспошлинно в рамках особого таможенного режима как гуманитарная помощь.Фото: «Номер один»