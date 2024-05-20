Общество 20.05.2024 в 16:37

Жителям Бурятии предоставляли электроэнергию ниже нормы

Энергетиков за это накажут «копеечкой»
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии предоставляли электроэнергию ниже нормы

Читаэнергосбыт оплатит штраф за низкое напряжение в электросетях в городе Гусиноозерск. Как оказалось на протяжении пяти дней – с 19 апреля по 24 апреля – жительница поселка Солнечный Селенгинского района получала электроэнергию с напряжением меньше нормативного. Замеры показали, что напряжение составляет всего 148 вольт, сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии. На основании этого женщина обратилась в прокуратуру республики.

Прокурорская проверка выявила, что 33 потребителя в 3-м и 4-ом кварталах поселка Солнечный также более суток получали некачественное электроснабжение. Оказалось, что ранее сетевой организацией проводились работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции между поселками Кедровый и Солнечный. Повторные замеры провели по окончанию работ 24 апреля, зафиксировав напряжение, соответствующее ГОСТу. Тем не менее, режим обеспечения населения коммунальными услугами был нарушен.

В ведомстве отмечают, что правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что напряжение электрического тока должно постоянно соответствовать требованиям законодательства РФ о техническом регулировании. Отклонение напряжения электрического тока от требований законодательства не допускается.

За нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами Госстройжилнадзор привлек ресурсоснабжающую организацию к административной ответственности, оштрафовав их на 10 тысяч рублей.

- В рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии. Ресурсоснабжающая организация обязана предоставлять услуги соответствующего качества и проводить контроль за работой сетевых компаний, - прокомментировали в Госстройжилнадзоре.

Фото: Номер один

Теги
энергетика нарушение жалобы электричество

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