В Улан-Удэ на Стеклозаводе ограничат движение через переезд

На железнодорожном переезде в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ утром 21 мая будут проводить ремонтные работы. Из-за этого движение транспорта через переезд будет ограничено с 5 до 7 утра, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: «Номер один»