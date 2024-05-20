Общество 20.05.2024 в 16:59
В Улан-Удэ на Стеклозаводе ограничат движение через переезд
Там будут проводить ремонт
Текст: Андрей Константинов
На железнодорожном переезде в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ утром 21 мая будут проводить ремонтные работы. Из-за этого движение транспорта через переезд будет ограничено с 5 до 7 утра, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: «Номер один»
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: «Номер один»
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