Общество 22.05.2024 в 10:08

ТОСы Окинского района выиграли более двух миллионов рублей

За прошлый год они провели большую работу в районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
ТОСы Окинского района выиграли более двух миллионов рублей

По итогам конкурса "Лучшее территориальное самоуправление" 24 ТОСа Окинского района стали обладателями двух миллионов девяноста тысяч рублей, сообщает районная газета «Аха». Призовой фонд конкурса ТОСов составил 80 млн. рублей.

В этом году призерами конкурса стали 941 территориальное общественное самоуправление по группе сельских поселений, 111 ТОСов по группе городских поселений и 41 ТОС по группе городских округов стали призерами конкурса в этом году. 

Первое место в конкурсе ТОСов занял Селенгинский район, один из основоположников движения ТОС в республике, он выиграл более 7 миллионов рублей. Второе место — Закаменский район (6 млн. 25 тыс. рублей). На третьем — Кабанский район (5 млн. 620 тыс. рублей).

От Окинского района ТОС «Хужир» занял 24 призовых места. Призы выиграли представители ТОСа в каждом поселении района.

За первое место ТОС «Хужир» получил 225 тысяч рублей, за два вторых места по 170 тысяч рублей, за три третьих места по 115 тысяч рублей, за семь четвертых мест по 90 тысяч рублей и 11 пятых мест по 50 тысяч рублей. Итого общая сумма составила 2 090 000 рублей.

Победитель конкурса ТОС «Хужир» за прошедший год проделал огромную работу: тосовцы ликвидировали несанкционированную свалку на священном месте «Нуранди», провели несколько раз субботник на водопаде Сайлаг, благоустроили Парк Победы и стадион в центре поселения, установили 30 столбов и провели уличное освещение по улице Патархеева, оказали помощь по укладке дров ветеранам и семьям военнослужащих, провели конкурс в сельском поселении на лучшее оформление приусадебного участка и многое другое.


Фото: газета Окинского района "Аха"

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