Общество 22.05.2024 в 11:28

Фермеры Бурятии отказываются от вакцинации животных

Местный Россельхознадзор объявил им предостережение
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Текст: Елена Кокорина
Фермеры Бурятии отказываются от вакцинации животных

В Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия поступили сведения от Управления ветеринарии Республики Бурятия, что 10 владельцев сельскохозяйственных животных отказываются от плановой вакцинации. В ведомстве уточнили, что отказники находятся в Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах республики.

- Собственникам сельскохозяйственных животных неоднократно поступали уведомления по электронной почте и другим мессенджерам, оставлялась информация в почтовом ящике о необходимости проведения плановой вакцинации животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, - комментируют в республиканском Россельхознадзоре. - Однако требования ветеринарной службы республики фермеры игнорировали и не предоставляли животных для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий.

Фото: Россельхознадзор по РБ

 

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