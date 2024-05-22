Общество 22.05.2024 в 12:47

Мобилизованный работник Гусиноозёрской ГРЭС погиб в боях на Донбассе

Алексей Беккер 12 лет проработал на станции и не раз был отмечен благодарностями
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Текст: Андрей Константинов
Мобилизованный работник Гусиноозёрской ГРЭС погиб в боях на Донбассе
Сегодня в Гусиноозёрске прощаются с мобилизованным военнослужащим Алексеем Беккером. Он погиб в ходе спецоперации 7 апреля этого года.

Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Алексей Беккер родился 14 октября 1978 года в городе Курильск Сахалинской области. В 1980 году его семья переехала в Гусиноозерск. В 1995 году Алексей окончил школу №4, а затем учился в Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта.

В 1996-1998 годах Алексей проходил срочную службу в Вооруженных силах России. После службы работал бригадиром на строительстве Амурской автомагистрали. В 2010 году приказом министерства транспорта РФ был награжден памятной медалью «За строительство автодороги «АМУР».

С 2010 по 2022 год работал на Гусиноозёрской ГРЭС. Зарекомендовал себя как квалифицированный, добросовестный и ответственный специалист, надёжный коллега и товарищ. За добросовестный труд на Гусиноозёрской ГРЭС в 2013 году был награжден благодарностью филиала, а в 2019 году - Почетной грамотой филиала.

В сентябре 2022 года Алексея Беккера мобилизовали для участия в спецоперации. Службу он проходил в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде.

7 апреля 2024 года Алексей погиб при исполнении воинского долга. Дома у него остались родители, две сестры, супруга и сын.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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спецоперация

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