Мобилизованный работник Гусиноозёрской ГРЭС погиб в боях на Донбассе

Сегодня в Гусиноозёрске прощаются с мобилизованным военнослужащим Алексеем Беккером. Он погиб в ходе спецоперации 7 апреля этого года.Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Алексей Беккер родился 14 октября 1978 года в городе Курильск Сахалинской области. В 1980 году его семья переехала в Гусиноозерск. В 1995 году Алексей окончил школу №4, а затем учился в Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта.В 1996-1998 годах Алексей проходил срочную службу в Вооруженных силах России. После службы работал бригадиром на строительстве Амурской автомагистрали. В 2010 году приказом министерства транспорта РФ был награжден памятной медалью «За строительство автодороги «АМУР».С 2010 по 2022 год работал на Гусиноозёрской ГРЭС. Зарекомендовал себя как квалифицированный, добросовестный и ответственный специалист, надёжный коллега и товарищ. За добросовестный труд на Гусиноозёрской ГРЭС в 2013 году был награжден благодарностью филиала, а в 2019 году - Почетной грамотой филиала.В сентябре 2022 года Алексея Беккера мобилизовали для участия в спецоперации. Службу он проходил в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде.7 апреля 2024 года Алексей погиб при исполнении воинского долга. Дома у него остались родители, две сестры, супруга и сын.Фото: «Селенга-инфо.24/7»