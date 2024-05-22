Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства стадиона в Кяхте

По проекту на существующем стадионе «Чемпион» построят новое футбольное поле с круговыми беговыми дорожками, площадку для прыжков в длину, спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол. Также в планах строительство хоккейной коробки, площадки для сдачи норм ГТО, установка уличных тренажеров и возведение административного здания. Общая площадь открытых спортивных площадок составит более 14 тысяч квадратных метров.

Старое административное здание по улице Ленина, д. 91 в Кяхте было решено снести в результате его износа.

В новом административном двухэтажном здании запроектированы спортивный и тренажерный залы, а также гостиница на восемь номеров.

Беговые дорожки и спортивные площадки по проекту будут иметь резиновое бесшовное покрытие, футбольное поле покроется искусственным газоном.

Для организации зрительских мест предусмотрена установка сборно-разборных трибун, для проведения торжественных мероприятий запроектированы флагштоки и чаша для огня.

Кроме того, благоустройство территории включает в себя устройство металлического ограждения, искусственного освещения, озеленение территории.

Фото: Госэкспертиза Бурятии