В Бурятии построят новый учебный корпус для Республиканского медколледжа

В Бурятии построят новый учебный корпус со спортзалом и столовой для Республиканского базового медицинский колледжа им. Э.Р. Раднаева.

- Правительство Бурятии выделило 19,8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации строительства нового учебного корпуса. Сейчас проект находится на стадии экспертизы, - сообщили в пресс-службе правительства.

Проектируемый учебный корпус рассчитан на 300 учащихся и 300 человек персонала, общая площадь составит более 7800 квадратных метров.





Благодаря строительству нового корпуса в Бурятии повысится качество подготовки специалистов со средним медицинским образованием, уменьшится дефицит специалистов со средним медобразованием в республике, повысится качество и доступность медицинской помощи.

Также дополнительно 200 студентов будут обеспечены местом для проживания в общежитии. Станет доступнее образовательная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- В колледже обучается свыше 1100 студентов, ежегодно выпускается свыше 200 специалистов со средним медицинским образованием, которые в 90% трудоустраиваются в медицинские организации республики. Также в колледже ежегодно проходят подготовку свыше 2000 специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, по программам дополнительного профессионального образования, - отмечает директор РБМК им. Э.Р. Раднаева Светлана Замбалова.



Сегодня Республиканский медколледж является главным образовательным учреждением, который готовит специалистов со средним медицинским образованием в республике.





Фото: Минздрав РБ