Общество 22.05.2024 в 13:39

В районе Бурятии разобрали старый мост

Новый появится только в 2025 году
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии разобрали старый мост

В Мухоршибирском районе Бурятии разобрали старый мост и приступают к забивке свай нового. В настоящее время на объект в селе Новый Заган завозят всю необходимую спецтехнику, в том числе копровую установку.

Как сообщили в пресс-службе минтранса республики, капитальный ремонт моста стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В эксплуатацию его планируют ввести в феврале 2025 года.

- Как только всю необходимую спецтехнику передислоцируют, строители приступят к забиванию свай и другим строительно-монтажным работам. Новый мост будет отвечать современным стандартам, иметь асфальтобетонное покрытие, тротуары, барьерное ограждение и освещение, - пишут в телеграмм-канале республиканского министерства.

Фото: минтранс Бурятии

Теги
мост строительство ремонт

Все новости

В Улан-Удэ работница магазина похитила из кассы крупную сумму
22.05.2024 в 14:28
1 и 2 июня в центре Улан-Удэ пройдет книжный фестиваль «Бумажный ключ»
22.05.2024 в 14:16
В Бурятии вновь поднял голову коронавирус
22.05.2024 в 13:58
Бурятия поможет Забайкалью в тушении лесных пожаров
22.05.2024 в 13:54
В районе Бурятии разобрали старый мост
22.05.2024 в 13:39
В Москве прозвучат бурятские народные песни
22.05.2024 в 13:06
В Бурятии построят новый учебный корпус для Республиканского медколледжа
22.05.2024 в 13:01
Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства стадиона в Кяхте
22.05.2024 в 12:50
Мобилизованный работник Гусиноозёрской ГРЭС погиб в боях на Донбассе
22.05.2024 в 12:47
В Улан-Удэ по проекту «Чистый воздух» перевели на электроотопление первый дом
22.05.2024 в 12:29
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Бурятии вновь поднял голову коронавирус
Надвигается новая волна ковида: заболеваемость подскочила на десятки процентов
22.05.2024 в 13:58
Бурятия поможет Забайкалью в тушении лесных пожаров
К соседям уже выехали 50 парашютистов-десантников
22.05.2024 в 13:54
В Бурятии построят новый учебный корпус для Республиканского медколледжа
Он будет рассчитан на 300 студентов и 300 человек персонала
22.05.2024 в 13:01
Госэкспертиза Бурятии одобрила проект строительства стадиона в Кяхте
Его площадь составит более 14 тысяч квадратных метров
22.05.2024 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru