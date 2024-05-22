В районе Бурятии разобрали старый мост

В Мухоршибирском районе Бурятии разобрали старый мост и приступают к забивке свай нового. В настоящее время на объект в селе Новый Заган завозят всю необходимую спецтехнику, в том числе копровую установку.

Как сообщили в пресс-службе минтранса республики, капитальный ремонт моста стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В эксплуатацию его планируют ввести в феврале 2025 года.

- Как только всю необходимую спецтехнику передислоцируют, строители приступят к забиванию свай и другим строительно-монтажным работам. Новый мост будет отвечать современным стандартам, иметь асфальтобетонное покрытие, тротуары, барьерное ограждение и освещение, - пишут в телеграмм-канале республиканского министерства.

Фото: минтранс Бурятии