Участники СВО смогут оформить «Дальневосточную ипотеку» с 1 июня

Участники специальной военной операции (СВО) с 1 июня 2024 года смогут воспользоваться льготной программой «Дальневосточная ипотека», ставка по которой составляет 2 процента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

- Уже более 110 тыс. дальневосточных семей купили или построили новое жилье на самых выгодных в стране условиях. С 1 июня программой смогут воспользоваться участники специальной военной операции, - написал он.

Министр добавил, что объем жилья в стадии строительства на Дальнем Востоке впервые превысил 6 млн. квадратных метров.

- Рост составил 45 процентов относительно мая прошлого года. Объем жилья увеличился в 2,6 раза по отношению к 2019 году. Половину прироста дала «Дальневосточная ипотека», - подчеркнул он.

На данный момент программой могут воспользоваться молодые семьи, участники программы «Дальневосточный гектар», медики, педагоги, переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, а также работники ОПК.

Подробная информация о программе «Дальневосточная ипотека».





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