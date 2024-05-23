Общество 23.05.2024 в 16:26

В Улан-Удэ продлили льготный проезд на дачные маршруты

Чиновники пошли навстречу просьбам горожан
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ продлили льготный проезд на дачные маршруты

По просьбам горожан в Улан-Удэ продлили льготный проезд на дачные маршруты до 15 октября, сообщили в Комитете по транспорту.

- Раньше он функционировал лишь до конца сентября. Но, так как осень у нас затяжная, люди продолжают ездить на участки и работать там. Мы решили увеличить период работы муниципальных автобусов и вместе с ним и льготный проезд. Всего у нас ходит 14 дачных автобусов. Их расписание можно посмотреть на сайте МУП «Городские маршруты», - комментируют в ведомстве.

Стоимость льготных проездных билетов составляет 450 рублей. Они действительны в течение месяца и дают право на неограниченное число поездок. Купить их можно в киосках.

Фото: Номер один

Теги
автобусы льготы проезд дачники

Все новости

Сотрудники Тункинского нацпарка убрали мусор на курорте «Хонгор Уула»
23.05.2024 в 16:31
В Улан-Удэ продлили льготный проезд на дачные маршруты
23.05.2024 в 16:26
В Улан-Удэ трамвай протаранил маршрутку на кольце у «Беркута»
23.05.2024 в 16:22
Семье участника СВО Александра Намсараева вручили Орден Мужества
23.05.2024 в 16:14
В Улан-Удэ водитель и пассажиры трамвая отодвинули иномарку
23.05.2024 в 16:01
С 20 мая в банках Бурятии можно обменять монеты на бумажные деньги
23.05.2024 в 15:55
В Улан-Удэ снова столкнулись легковушка с мотоциклом
23.05.2024 в 15:50
С этого года жители Бурятии при диспансеризации будут заполнять дополнительную анкету
23.05.2024 в 15:37
В России стартовал основной период ЕГЭ-2024
23.05.2024 в 14:56
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка
23.05.2024 в 14:49
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Сотрудники Тункинского нацпарка убрали мусор на курорте «Хонгор Уула»
Они собрали около 15 мешков мусора
23.05.2024 в 16:31
Семье участника СВО Александра Намсараева вручили Орден Мужества
Он погиб в октябре прошлого года, защищая территории ДНР и ЛНР
23.05.2024 в 16:14
В Улан-Удэ водитель и пассажиры трамвая отодвинули иномарку
Припаркованная рядом с рельсами машина мешала проезду
23.05.2024 в 16:01
С 20 мая в банках Бурятии можно обменять монеты на бумажные деньги
Акция продлится до 2 июня
23.05.2024 в 15:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru