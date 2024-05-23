По просьбам горожан в Улан-Удэ продлили льготный проезд на дачные маршруты до 15 октября, сообщили в Комитете по транспорту.

- Раньше он функционировал лишь до конца сентября. Но, так как осень у нас затяжная, люди продолжают ездить на участки и работать там. Мы решили увеличить период работы муниципальных автобусов и вместе с ним и льготный проезд. Всего у нас ходит 14 дачных автобусов. Их расписание можно посмотреть на сайте МУП «Городские маршруты», - комментируют в ведомстве.

Стоимость льготных проездных билетов составляет 450 рублей. Они действительны в течение месяца и дают право на неограниченное число поездок. Купить их можно в киосках.

Фото: Номер один