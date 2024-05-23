Власти Бурятии приняли еще одну меру поддержки для участников СВО

В Бурятии принята еще одна мера поддержки для участников специальной военной операции. Теперь, если военнослужащий или члены его семьи решат заняться предпринимательством в сфере туризма, то у них будет приоритетное право на получение субсидии. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.«Внесли изменения в Порядок предоставления субсидий на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства в сфере туризма, которые будут направлены на возмещение части их затрат за счет средств республиканского бюджета. При рассмотрении комиссией проектов в сфере сельского, экологического, социального туризма приоритетное право предоставления субсидий отдается конкурсантам-участникам специальной военной операции и членам их семей», - рассказал глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, работа по расширению мер поддержки участникам СВО будет продолжена.Фото: «Номер один»