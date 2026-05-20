Общество 20.05.2026 в 17:29

Мэр Улан-Удэ проверил капремонт тепловых сетей на улице Бограда

Работы там начались еще до завершения отопительного сезона
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет капитальный ремонт тепловых сетей на улице Бограда.

«Отопительный сезон завершился неделю назад, а мы уже активно готовимся к следующему, чтобы зимой жители не испытывали проблем с теплом», - отметил градоначальник в своем канале в «МАКСе».

Сети на улице Бограда не менялись более 30 лет. В этом году там началась реконструкция, в ходе которой строители заменят 577 метров теплотрассы в четырехтрубном исполнении.

 
«Работа кипит: подрядчик с 13 апреля расчистил территорию, разработал траншеи и выполнил гидроизоляцию новых лотков. С 12 мая, сразу после окончания отопительного сезона, начались демонтажные работы. На сегодняшний день гидроизолировано 62 лотка, демонтирован 31 лоток, 59 крышек и 208 метров старых труб. Работы идут строго по графику, отставаний нет», - рассказал о ходе ремонта мэр города.

 
По словам мэра, также будут отремонтированы сети в микрорайоне Дивизионный и на улице Трактовая. Таким образом, до начала нового отопительного сезона в городе проложат в общей сложности более 4000 метров новых сетей.  
 
«Понимаю, что временные неудобства неизбежны, но результат стоит этих усилий. Мы строим современные, безопасные и долговечные сети – это гарантия надежного теплоснабжения для наших горожан», - подчеркнул Игорь Шутенков.
капремонт теплосети

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

