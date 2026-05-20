Общество 20.05.2026 в 17:32

В Бурятии более 600 человек приняли участие в акции «Сад Памяти»

Массовая посадка леса прошла в Заиграевском районе
Текст: Карина Перова
Фото: Минприроды Бурятии

В Заиграевском районе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» прошла международная акция «Сад Памяти». В массовой посадке леса приняли участие более 600 человек: представители правительства Республики Бурятия, партии Единая Россия, администрации Заиграевского района, крупных организаций и волонтёры. Совместными усилиями участники высадили 25 500 сеянцев сосны.

«Сад Памяти» — масштабная международная акция, в рамках которой высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Проект носит одновременно экологический и историко-патриотический характер. Его главная цель — сохранить память о героях и внести вклад в восстановление лесов.

— Сегодня жители Бурятии вместе создают новый лес на территории, пострадавшей от пожара, и тем самым отдают дань уважения героям, защищавшим нашу страну. Особенно важно, что в акции активно участвуют молодёжь, волонтёры и трудовые коллективы. Такие инициативы объединяют людей и формируют ответственное отношение к природе, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Евгений Поляков.

Посадки проходили на территории, пострадавшей от лесного пожара 2015 года, на площади 10,2 гектара. Теперь здесь ровными рядами будут расти молодые сосны. В этом году впервые были использованы сеянцы с закрытой корневой системой. Особенность их выращивания — тепличные условия и использование специального торфяного субстрата, что обеспечивает более высокую приживаемость растений.

Посадочный материал и участок для проведения акции подготовили сотрудники Заиграевского лесхоза. В дальнейшем специалисты также будут осуществлять агроуход за молодыми насаждениями.


