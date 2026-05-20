Общество 20.05.2026 в 17:37

Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года

Жители Бурятии смогут посещать Китай без визы на срок до 30 дней
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает РБК.

«Для дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года», — объявил он (цитата по Sina News).

По словам Го Цзякуня, россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Безвизовый режим распространяется на поездки с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями, включая посещение родственников и друзей.

Введение безвизового режима простимулировало гуманитарные контакты России и Китая, подчеркивал президент Владимир Путин ранее на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. «Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику безусловно будем продолжать», — сказал российский лидер.

В 2025 году, по его словам, в КНР прибыли более 2 млн россиян. Свыше миллиона китайских граждан посетили Россию, добавил он.

Напомним, Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан России 15 сентября 2025 года, а ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу 1 декабря 2025 года. 

