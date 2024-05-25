В Бурятии придумали, как с пользой использовать мертвых животных

МАУ «Специализированная служба» рассказало о «забытой» услуге. В Бурятии уже как год можно захоранивать прах домашних животных, предварительно поместив его в биоразлагаемую урну с семенами растений. Напоминать хозяевам об усопшем любимце будут полевые ромашки.Время не щадит никого, в особенности домашних животных. Жизнь у пушистых «хвостиков» намного короче людской. Расставаться с любимцем семьи бывает и так морально тяжело, а тут еще хлопоты и вопросы по его погребению. Ведь в Улан-Удэ нет легального кладбища для собак или кошек. Зато существует Специализированная служба, которая может облегчить процесс утраты.- Те, кто имеет домашних питомцев, порой сталкиваются с ситуацией, когда необходимо захоронить животное. Сотрудники МАУ «Специализированная служба» могут по заявке забрать из дома питомца и кремировать в инсинераторе (устройство или установка для сжигания отходов. - При. ред.), - сообщает комитет городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.Казалось бы, для будущей могилки подойдет любой обособленный участок на заднем дворе, укромный закуток позади многоквартирного дома или же густо поросший лесок. Но мало кто знает, что законодательство нашей страны запрещает самовольное захоронение тел животных. Потому что каким бы любимым для вас ни был питомец, он - биологические отходы, представляющие угрозу для окружающей среды. Стоит помнить о том, что существует более 20 болезней, общих для человека и животного.- Захоранивать животных запрещено во дворах, в общественных местах, в лесах, тем более оставлять в мусорных контейнерах, на свалках или топить в водоемах. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - административный штраф для физических лиц в размере от 4 000 до 5 000 рублей, - отметили в комитете.Напомним, помимо кремации еще одним легальным вариантом ликвидации мертвого тела животного является скотомогильник. Это глубокие бетонные колодцы, куда массово сбрасывают трупы животных. После чего они разлагаются в одной куче. Спустя время к перегнившим особям добавляют новых или же консервируют забитый битком колодец. Однако есть вариант получше.- По желанию заказчика, обратившегося в МАУ «Специализированная служба», прах после утилизации можно поместить в биоразлагаемую урну с семенами растений, - рассказали в КГХ.Биоурны представляют собой биоразлагаемые контейнеры, в которых можно хранить кремированные останки. Эти емкости изготавливаются из экологичных материалов, таких как бамбук, кокосовая скорлупа или переработанная бумага. Что делает их экологически чистыми. Биоурны разработаны так, чтобы со временем они естественным образом могли разрушаться и выбрасывать прах в почву. Соответственно, вместе с заложенными в него семенами.- Транспортировкой тел животных мы начали заниматься по запросам граждан. Потому что у нас часто начали спрашивать, оказываем ли мы такие услуги. Также у нас есть вариант кремации с последующей выдачей праха. Как в обычном формате, так и в биоразлагаемых урнах. Действует такая функция уже год, - поделились в МАУ «Специализированная служба».Несмотря на интересную особенность данной услуги, специалисты отметили, что в течение целого года за ней ни разу не обратились.- Набор достаточно небольшой: урна и семена. На данный момент в них представлены полевые ромашки. Мы ввели эту услугу по предоставлению биоурн с целью окультуривания населения. Чтобы трупы животных не закапывали стихийно. Ведь это незаконно и опасно с экологической точки зрения. Животные все же не люди, - отмечают в МАУ «Специализированная служба».Для людей места захоронений специализированные. Они находятся сугубо в отведенных местах, а сам процесс погружения тела в землю производится на внушительную глубину. Касаемо домашних животных, то здесь вряд ли хозяин будет закапывать его глубже, чем на 40 - 60 см. Гарантии того, что животное закончило свое существование без наличия разного рода инфекций, нет. Впоследствии тело питомца могут раскопать иные животные, а после распространить инфекцию по всему городу.Именно поэтому кремация животных после их смерти является единственно безопасным и современным способом захоронения. Она проходит под действием высоких температур открытого огня. После такого воздействия останки превращаются в пепел, который уже не представляет опасности для окружающей человека среды.- Мы с мужем собачники. Вместе более 40 лет, и всю жизнь нас сопровождают собаки. Сначала мы завели чау-чау, дали ей кличку Кася. Замечательная была собака, очень преданная и умная. Прожила десять лет и, сами понимаете. Завели новую чау. Анри у нас прожил 12 лет. Затем появился белый терьерчик Сэмка. Умер в прошлом году. Возраст никого не щадит. Всех кремировали, конечно. Самовольно захоранивать животных нельзя, да и непросто. Те же самые чау-чау весят от 20 до 30 кг. Попробуй закопай такую, - высказывается жительница Улан-Удэ Алла Морозова.В разговоре Алла отметила, что не знала о существовании биоразлагаемых урн. Из-за чего просто рассеивала прах домашних животных в красивых местах. Однако она была бы не против, если бы задний дворик ее частного дома напоминал ей о былых питомцах ромашками. Кстати, полевая ромашка имеет множество символических значений в различных культурах и религиях. В христианстве она зачастую символизирует чистоту и невинность.- В крупных городах на западе России давно есть специализированные кладбища для животных. А также службы, которые оказывают комплексный вид услуг по захоронению домашних питомцев. Происходит оно, естественно, после кремации. Хозяевам предлагают два варианта: забрать прах или разместить его в колумбарии (хранилище урн с прахом умерших. - Прим. ред.). Услуги эти, конечно же, стоят денег, но есть люди, готовые за них заплатить. Для многих животные - это полноценные члены семьи, - рассказывает временно исполняющий обязанности начальника бюджетного учреждения ветеринарии «Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных» Баир Галынов.По информации, взятой из открытых источников, в России на сегодняшний день существует всего три официальных кладбища домашних животных: в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и одно кладбище с неподтвержденным статусом в Томске.Стоит отметить, что в 2021 году комитет городского хозяйства заявлял о том, что в Улaн-Удэ плaниpyeтcя coздaниe клaдбищa для дoмaшниx живoтныx. Эту тему тогда подняли в cвязи c бoльшим кoличecтвoм oбpaщeний гopoжaн o cтиxийнoм зaxopoнeнии дoмaшниx живoтныx. Oбъeкт плaниpовалось cдeлaть мyниципaльным, но почему-то он так и не появился.- Да, кладбища для животных в Бурятии нет до сих пор. Мне кажется, необходимость его наличия зависит от уровня жизни нашего населения. Что за кладбищем, что за колумбарием нужно следить. Ухаживать за территорией, охранять ее и т. д. Это все стоит денег. Люди не хотят тратиться на аренду «мест упокоя» своих питомцев. Но не всегда, конечно. Тут уже от хозяина зависит, - говорит Баир Галынов.С начала текущего года в Бурятии сожжено 1,5 тонны биологических отходов. Временно исполняющий обязанности начальника бюджетного учреждения ветеринарии «Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных» отметил, что на его памяти было всего два-три хозяина, которые после кремации поинтересовались: «А можно ли как-то получить прах питомца?». Остальные просто уходили бесследно.Фото: pixabay.com