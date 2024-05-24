Общество 24.05.2024 в 17:20

В Бурятии владельцам больших коттеджей придется раскошелиться

Они заплатят за электроэнергию по двойному тарифу
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии владельцам больших коттеджей придется раскошелиться
В Бурятии незаметно для общественности реформировали электроэнергетику, введя дифференциацию тарифов по объемам потребления. Нововведения начнут действовать уже с лета этого года. О последствиях превышения лимита подробнее рассказал «Номер один».

Дороже на 9%

Республиканская служба по тарифам утвердила новые тарифы для населения, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года. Стоимость киловатт-часа подняли на 9%. Если сегодня население платит за 1 кВт/час 3 рубля 46 копеек, то с 1 июля будет платить 3 рубля 77 копеек. Но при увеличении расхода электроэнергии цена возрастет аж в несколько раз.

ОАО «Читаэнергосбыт» распространило следующее сообщение: «Обращаем внимание, что во втором полугодии 2024 года дифференциация тарифов будет зависеть еще и от диапазонов потребления электрической энергии. Регулятором (РСТ РБ) определены три диапазона потребления. Первый - до 15300 кВт/час включительно. Второй - свыше 15300 до 31000 кВт/час включительно. Третий диапазон потребления - свыше 31000 кВт/час».

Таким образом представители читинской бизнес-структуры оповестили людей о том, что для каждого диапазона потребления теперь установлен отдельный дифференцированный тариф. В первом диапазоне киловатт обойдется в 3 рубля 77 копеек, во втором – в 3 рубля 81 копейку, а при еще большем потреблении - свыше 31 тыс. кВт/час - 7 рублей 95 копеек. Речь идет, конечно же, о месячном потреблении электроэнергии.

Крест на экологии

В Бурятии явочным порядком введен абсолютно нерыночный и несуразный механизм - при росте объема услуги цена вырастает вдвое. Естественно, все это нацелено исключительно для одной цели - повышение доходов для энергокомпаний.

С точки зрения ухудшения экологии нормирование потребления электроэнергии для нашей республики очень опасно. Дело в том, что с 2022 года, в связи с беспрецедентным ростом стоимости твердого топлива (дров, горбыля, древесных отрезков и т.д. - Прим. ред.), в Бурятии произошел энергетический переход.

На фоне галопирующего роста стоимости дров цена электроэнергии при отоплении домов и коттеджей стала более-менее адекватной. Коттеджные поселки и иные городские окрестности массово перешли на электропотребление. По оценкам экспертов, стоимость отопления домов практически сравнялась со стоимостью обогрева дровами и население выбрало оптимальный вариант обогрева жилищ. Что отразилось и на экологии. Так, в чатах коттеджных поселков Верхней Березовки отметили, что: «спрос на дрова упал, а из труб перестал идти едкий дым, все перешли на электрообогрев». Однако нынешняя реформа может поставить крест на планах улучшения экологии.

Переходят на уголь

- Эти поползновения энергетиков перейти на дифференцированные тарифы по так называемым «социальным нормам» предпринимались уже давно. Они регулярно выходили с инициативами на правительство и в Народный Хурал, лоббируя свои интересы. Мы каждый раз блокировали эти идеи, задавая им важный вопрос. Если энергия это товар, то почему они хотят внедрить странный принцип: покупайте больше электроэнергии, а если возьмете товара очень много - мы вам еще увеличим цену покупки! Вы там с ума посходили? Как отметил политик, ранее депутатам удавалось блокировать аппетиты энергетиков, но «сегодня возобладал принцип все для народа, - говорит экс-депутат регионального парламента Игорь Бобков.

С одной стороны, на всех уровнях заявляется о том, что надо стимулировать переход на электроотопление, а с другой - делается все наоборот. Нормы и коридоры потребления электроэнергии пока трудно назвать жесткими.

- Коттедж в 100 квадратных метров зимой потребляет максимум 10 тыс.  кВт/час. Но есть и коттеджи по 500 «квадратов». Их владельцы, скорее всего, будут платить по повышенному тарифу. Поэтому большинство владельцев коттеджей и частных домов на электрообогреве в этом году ждет рост стоимости тарифа на 9%. Да, неприятно, но это не в два раза, поскольку они уложатся в норму потребления, - говорит улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев.

В свою очередь, Игорь Бобков полагает, что нормы ввели в пилотном варианте для того, чтобы проверить, насколько потребитель будет готов «переварить» нововведение. И чтобы не было сильного недовольства населения в 2024-м – в год президентских выборов. Все учтено.

- Сегодня регион утвердил высокий объем льготного потребления,   чтобы не вызвать повышения социальной напряженности, но потом они обкатают все это, убедят население в том, что богатые должны платить больше, и под каким-либо предлогом уже через год   их снизят, иначе для чего все затевалось, - убежден он.

Игорь Бобков также наблюдает тенденцию, что в последние годы владельцы улан-удэнских коттеджей все активнее переходят с дорожающих дров не на электрообогрев, а на уголь. Цена которого растет не так быстро.

- Берут более мощные котлы с бункерами, которые на угле работают три-четыре дня при одной закладке, и добиваются более низкой температуры горения, соответственно, дым от таких котлов не поднимается вверх, а стелется по городу. Затем шлак вываливают на улицу, чтобы утрамбовать ямы на дорогах, а эта токсичная пыль летом поднимается в воздух. И в Улан-Удэ смог стоит круглогодично: зимой - от угольных котлов, летом - от пожаров и пыли, - рассказывает собеседник.

В конечном итоге эксперты убеждены, что нормирование потребления электроэнергии необходимо убрать из нормативного поля региона. Иначе мощные угольные котлы, которые владельцы домов устанавливают в своих домах, будут все более ухудшать экологию городов и поселков Бурятии.

Фото: russianstock.ru
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электричество рост тарифов

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