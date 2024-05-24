В работе улан-удэнских кафе выявили грубые нарушения

В работе трёх кафе китайской кухни в Улан-Удэ выявили ряд грубых нарушений санитарного законодательства. Контрольные проверки республиканского Роспотребнадзора прошли накануне в кафе китайской кухни «Вкус Китая» по ул. Коммунистическая, 44, «Wang`s» по ул. Смолина, д. 57а и «Чэнду» по ул. Смолина, д. 67/1.

Как рассказали в ведомстве, на предприятиях не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Прием продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки и документов, подтверждающих их качество. Также не были разработаны программы производственного контроля, не проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации. Производство продукции в некоторых из них осуществлялось в отсутствие документации, а в производственных помещениях не проводилась ежедневная уборка. Помимо всего прочего, у персонала предприятий отсутствовали сведения о прохождении медосмотра, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

- В целях пресечения нарушений в отношении субъектов предпринимательства возбуждены административные дела. По результатам их рассмотрения судом вынесены постановления о приостановлении деятельности кафе китайской кухни «Вкус Китая» и кафе «Wang`s» сроком на 90 суток. Кафе китайской кухни «Чэнду» назначено наказание в виде штрафа, - прокомментировали в Роспотребнадзоре республики.

Фото: loon.site