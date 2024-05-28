Общество 28.05.2024 в 16:06
Как стать гражданином Молдовы в 2024 году: инструкция и советы от Migronium
Молдавский паспорт стал особенно привлекательным по нескольким причинам
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В Migronium рассказали, как получить гражданство Молдовы в 2024 году. Пошаговые инструкции по натурализации, инвестициям и семейным связям. Преимущества молдавского паспорта и возможность свободного въезда в ЕС.
Как стать гражданином Молдовы в 2024 году: инструкция и советы от Migronium
Одной из самых любопытных и обсуждаемых тем в контексте получения гражданства Молдовы в 2024 году является перспектива свободного въезда в Европейский Союз (ЕС). Молдова, наряду с Украиной и Грузией, является кандидатом на вступление в ЕС. Это открывает уникальные возможности для тех, кто интересуется, как получить гражданство Молдовы, поскольку наличие молдавского паспорта может в будущем позволить безвизовые поездки и проживание в странах всего Евросоюза.
Причины популярности молдавского гражданства
Молдавский паспорт стал особенно привлекательным для граждан России, Украины, Беларуси и других стран СНГ по нескольким причинам:
1. Безвизовые поездки. Молдавский паспорт дает возможность безвизового въезда в 122 страны, что значительно расширяет свободу передвижения.
2. Возможность получения румынского гражданства. Граждане Молдовы, которые могут доказать, что их предки жили на территории Румынии до 1940 года, имеют право на получение румынского паспорта. Это делает Молдову своеобразным «переходным пунктом» для тех, кто стремится стать гражданином ЕС.
3. Инвестиционные возможности. Иностранцы могут получить молдавское гражданство через инвестиции в местный бизнес. Эта опция включает в себя значительные финансовые вложения и создание рабочих мест, что делает Молдову привлекательной для предпринимателей и инвесторов.
Условия и процедуры
Процесс получения гражданства Молдовы включает несколько ключевых этапов:
● Натурализация. Переезд в Молдову, оформление временного и постоянного вида на жительство (ВНЖ и ПМЖ). Спустя 10 лет проживания в стране можно подать на гражданство. Для беженцев этот срок сокращен до 8 лет.
● Инвестиции. Оформление ВНЖ на основании инвестиций в местные предприятия. Инвестиции должны быть подтверждены и соответствовать законодательным требованиям. ВНЖ выдается на срок от 2 до 8 лет в зависимости от суммы вложений.
● Семейные связи. Гражданство по браку с гражданином Молдовы можно получить через 3 года совместного проживания в стране. Также доступна упрощенная процедура для тех, кто может доказать молдавские корни.
Интерес к молдавскому гражданству продолжает расти, особенно среди россиян и украинцев, стремящихся к большей свободе передвижения и безопасности. Программы натурализации, репатриации и инвестиционного гражданства делают Молдову привлекательным выбором для тех, кто ищет новые возможности в Европе. Также для тех, кто рассматривает этот путь, рекомендуется тщательно изучить все юридические нюансы и проконсультироваться с экспертами по вопросам миграции и гражданства в компании Migronium.
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В Migronium рассказали, как получить гражданство Молдовы в 2024 году. Пошаговые инструкции по натурализации, инвестициям и семейным связям. Преимущества молдавского паспорта и возможность свободного въезда в ЕС.
Как стать гражданином Молдовы в 2024 году: инструкция и советы от Migronium
Одной из самых любопытных и обсуждаемых тем в контексте получения гражданства Молдовы в 2024 году является перспектива свободного въезда в Европейский Союз (ЕС). Молдова, наряду с Украиной и Грузией, является кандидатом на вступление в ЕС. Это открывает уникальные возможности для тех, кто интересуется, как получить гражданство Молдовы, поскольку наличие молдавского паспорта может в будущем позволить безвизовые поездки и проживание в странах всего Евросоюза.
Причины популярности молдавского гражданства
Молдавский паспорт стал особенно привлекательным для граждан России, Украины, Беларуси и других стран СНГ по нескольким причинам:
1. Безвизовые поездки. Молдавский паспорт дает возможность безвизового въезда в 122 страны, что значительно расширяет свободу передвижения.
2. Возможность получения румынского гражданства. Граждане Молдовы, которые могут доказать, что их предки жили на территории Румынии до 1940 года, имеют право на получение румынского паспорта. Это делает Молдову своеобразным «переходным пунктом» для тех, кто стремится стать гражданином ЕС.
3. Инвестиционные возможности. Иностранцы могут получить молдавское гражданство через инвестиции в местный бизнес. Эта опция включает в себя значительные финансовые вложения и создание рабочих мест, что делает Молдову привлекательной для предпринимателей и инвесторов.
Условия и процедуры
Процесс получения гражданства Молдовы включает несколько ключевых этапов:
● Натурализация. Переезд в Молдову, оформление временного и постоянного вида на жительство (ВНЖ и ПМЖ). Спустя 10 лет проживания в стране можно подать на гражданство. Для беженцев этот срок сокращен до 8 лет.
● Инвестиции. Оформление ВНЖ на основании инвестиций в местные предприятия. Инвестиции должны быть подтверждены и соответствовать законодательным требованиям. ВНЖ выдается на срок от 2 до 8 лет в зависимости от суммы вложений.
● Семейные связи. Гражданство по браку с гражданином Молдовы можно получить через 3 года совместного проживания в стране. Также доступна упрощенная процедура для тех, кто может доказать молдавские корни.
Интерес к молдавскому гражданству продолжает расти, особенно среди россиян и украинцев, стремящихся к большей свободе передвижения и безопасности. Программы натурализации, репатриации и инвестиционного гражданства делают Молдову привлекательным выбором для тех, кто ищет новые возможности в Европе. Также для тех, кто рассматривает этот путь, рекомендуется тщательно изучить все юридические нюансы и проконсультироваться с экспертами по вопросам миграции и гражданства в компании Migronium.
Реклама. ООО «МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ИНН 7707794720