Улан-удэнцев приглашают на Фестиваль экскурсий
В дни выставки «Baikal Travel Mart 2024» (возрастное ограничение 6+) с 31 по 1 июня любой желающий может записаться на бесплатные пешие экскурсии с гидами по историческому центру Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+), которые организует комитет экономического развития администрации города.
Запись на экскурсии будет вестись в шатре администрации Улан-Удэ на пл. Революции, также по телефону: +7 (3012) 37 21 13 в будние дни с 8:30 до 17:30, обед с 12:00 до 13:00. Зарегистрироваться на экскурсии также можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/662b43955d2a06bdbe498015/.
- Участникам пешеходной экскурсии по экспозициям районов 31 мая в 13:00 или 14:00 представится уникальная возможность выиграть увлекательное приключение - «Сплав на рафтах». Розыгрыш состоится путем вытягивания счастливого билета. Будет разыграно 10 мест для участия в сплаве. Каждый из победителей сможет пригласить с собой ещё одного человека, - сообщили в администрации города.
Программа бесплатных экскурсий 31 мая – 1 июня:
- Пешеходный квест по локациям в историческом центре города.
1 июня в 14:00
- Пешеходные экскурсии по экспозициям районов Бурятии.
31 мая — с 11:00
1 июня — с 10:00
- Пешеходные тематические экскурсии «Верхнеудинск купеческий».
31 мая — в 13:00 и в 16:00
1 июня — в 12:00 и в 15:00
- Пешеходные тематические экскурсии по историческому центру г. Улан-Удэ «Деревянное кружево Верхнеудинска».
31 мая — в 13:00 и в 16:00
1 июня — в 12:00, 16:00
- Вечерние общеобразовательные экскурсии по историческому центру города
1 июня — 18:00 на электросамокатах.
- Пешеходные тематические экскурсий по историческому центру «Улан-Удэ архитектурный».
31 мая — в 15:00
1 июня — в 15:00
- Предложение для любителей активного отдыха — Сплав на рафтах.
31 мая — 17:00
1 июня — 17:00
Более подробная информация об экскурсиях: http://vk.com/uutravel
Вход бесплатный.
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один