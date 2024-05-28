Улан-удэнцев приглашают на Фестиваль экскурсий

В дни выставки «Baikal Travel Mart 2024» (возрастное ограничение 6+) с 31 по 1 июня любой желающий может записаться на бесплатные пешие экскурсии с гидами по историческому центру Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+), которые организует комитет экономического развития администрации города.



Запись на экскурсии будет вестись в шатре администрации Улан-Удэ на пл. Революции, также по телефону: +7 (3012) 37 21 13 в будние дни с 8:30 до 17:30, обед с 12:00 до 13:00. Зарегистрироваться на экскурсии также можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/662b43955d2a06bdbe498015/.

- Участникам пешеходной экскурсии по экспозициям районов 31 мая в 13:00 или 14:00 представится уникальная возможность выиграть увлекательное приключение - «Сплав на рафтах». Розыгрыш состоится путем вытягивания счастливого билета. Будет разыграно 10 мест для участия в сплаве. Каждый из победителей сможет пригласить с собой ещё одного человека, - сообщили в администрации города.

Программа бесплатных экскурсий 31 мая – 1 июня:



- Пешеходный квест по локациям в историческом центре города.

1 июня в 14:00



- Пешеходные экскурсии по экспозициям районов Бурятии.

31 мая — с 11:00

1 июня — с 10:00



- Пешеходные тематические экскурсии «Верхнеудинск купеческий».

31 мая — в 13:00 и в 16:00

1 июня — в 12:00 и в 15:00



- Пешеходные тематические экскурсии по историческому центру г. Улан-Удэ «Деревянное кружево Верхнеудинска».

31 мая — в 13:00 и в 16:00

1 июня — в 12:00, 16:00



- Вечерние общеобразовательные экскурсии по историческому центру города

1 июня — 18:00 на электросамокатах.



- Пешеходные тематические экскурсий по историческому центру «Улан-Удэ архитектурный».

31 мая — в 15:00

1 июня — в 15:00



- Предложение для любителей активного отдыха — Сплав на рафтах.

31 мая — 17:00

1 июня — 17:00



Более подробная информация об экскурсиях: http://vk.com/uutravel





Вход бесплатный.

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один

