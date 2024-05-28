Общество 28.05.2024 в 16:10

Улан-удэнцев приглашают на Фестиваль экскурсий

Экскурсии пройдут в рамках международной туристской ярмарки-выставки «Baikal Travel Mart 2024»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на Фестиваль экскурсий

В дни выставки «Baikal Travel Mart 2024» (возрастное ограничение 6+) с 31 по 1 июня любой желающий может записаться на бесплатные пешие экскурсии с гидами по историческому центру Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+), которые организует комитет экономического развития администрации города.

Запись на экскурсии будет вестись в шатре администрации Улан-Удэ на пл. Революции, также по телефону: +7 (3012) 37 21 13 в будние дни с 8:30 до 17:30, обед с 12:00 до 13:00. Зарегистрироваться на экскурсии также можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/662b43955d2a06bdbe498015/.

- Участникам пешеходной экскурсии по экспозициям районов 31 мая в 13:00 или 14:00 представится уникальная возможность выиграть увлекательное приключение - «Сплав на рафтах». Розыгрыш состоится путем вытягивания счастливого билета. Будет разыграно 10 мест для участия в сплаве. Каждый из победителей сможет пригласить с собой ещё одного человека, - сообщили в администрации города.

Программа бесплатных экскурсий 31 мая – 1 июня:

- Пешеходный квест по локациям в историческом центре города.
1 июня в 14:00

- Пешеходные экскурсии по экспозициям районов Бурятии.
31 мая — с 11:00
1 июня — с 10:00

- Пешеходные тематические экскурсии «Верхнеудинск купеческий».
31 мая — в 13:00 и в 16:00
1 июня — в 12:00 и в 15:00

- Пешеходные тематические экскурсии по историческому центру г. Улан-Удэ «Деревянное кружево Верхнеудинска».
31 мая — в 13:00 и в 16:00
1 июня — в 12:00, 16:00

- Вечерние общеобразовательные экскурсии по историческому центру города
1 июня — 18:00 на электросамокатах.

- Пешеходные тематические экскурсий по историческому центру «Улан-Удэ архитектурный».
31 мая — в 15:00
1 июня — в 15:00

- Предложение для любителей активного отдыха — Сплав на рафтах.
31 мая — 17:00
1 июня — 17:00

Более подробная информация об экскурсиях: http://vk.com/uutravel

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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