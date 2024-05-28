В Улан-Удэ появится муниципальная программа по ремонту тротуаров

Как сообщили сегодня в мэрии города, в скором времени должна будет появиться программа по ремонту тротуаров. Мэр города Игорь Шутенков уже дал поручение приступить к ее разработке.

- Мы каждый год ремонтируем дороги и межквартальные проезды. Уже привели в порядок почти 130 км путей. Но хочется не только комфортно ездить по городу, но и ходить. Поэтому поручил разработать программу по ремонту тротуаров и внутриквартальных проходов, - написал в своем телеграмм-канале Шутенков.

Мэр подчеркнул, что программа будет создана для того, чтобы во дворах и на улицах были удобные пешеходные дорожки, и горожане могли спокойно по ним ходить.

Фото: Номер один